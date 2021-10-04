Як з Кароліною 10 років тому: ексчоловік Ані Лорак зробив схоже фото зі своєю новою нареченою

Колишній чоловік Ані Лорак, яка днями виступила в Києві на корпоративі, Мурат Налчаджиоглу з'явився на новому фото зі своєю новою нареченою, візажисткою Лілією. Пара позувала в "повітряному" ресторані Києві під час обіду.
Кадром дівчина поділилася в Instagram. Але шанувальників привернуло те, що у Мурата є схоже фото з його колишньою, Ані Лорак.
- "Як і з Кароліною 10 років тому"
- "З Кароліною теж є таке фото"
Дійсно, у фото архівах Мурата й Ані Лорак є схожий кадр.
Що відомо про стосунки Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу?
Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу протягом десяти років. Вони зіграли весілля у 2009 році. У шлюбі у пари народилася дочка Софія.
У 2019 вони оголосили про розлучення. На відміну від Ані Лорак, яка замовчує про своє особисте життя, Мурат Налчаджиоглу вже готується до нового шлюбу. У вересні чоловік зробив пропозицію 25-річній Лілії, з якою він вже зустрічається понад рік.
При цьому довгий час ходили чутки про возз'єднання Лорак і Налчаджиоглу. Експодружжя кілька разів з'являлися разом на заходах, а потім спровокували чутки про спільний відпочинок з донькою в Туреччині.
Дивіться в ролику, як і де зірки зустрічали своїх колишніх:
Дізнайтеся інші новини на тему: