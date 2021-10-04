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Як з Кароліною 10 років тому: ексчоловік Ані Лорак зробив схоже фото зі своєю новою нареченою

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 13:56
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Мурат Налчаджиоглу і українська співачка Ані Лорак розлучилися у 2019 році після майже 15 років спільного життя. Розлучення зірок став найгучнішою подією в шоу-бізнесі
Наречена Мурата Налчаджиоглу показала спільне фото з ним
Наречена Мурата Налчаджиоглу показала спільне фото з ним / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Колишній чоловік Ані Лорак, яка днями виступила в Києві на корпоративі, Мурат Налчаджиоглу з'явився на новому фото зі своєю новою нареченою, візажисткою Лілією. Пара позувала в "повітряному" ресторані Києві під час обіду.

Кадром дівчина поділилася в Instagram. Але шанувальників привернуло те, що у Мурата є схоже фото з його колишньою, Ані Лорак.

  • "Як і з Кароліною 10 років тому"
  • "З Кароліною теж є таке фото"
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Дійсно, у фото архівах Мурата й Ані Лорак є схожий кадр.

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Ані Лорак і Мурат, Лілія і Мурат
Ані Лорак і Мурат, Лілія і Мурат / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Що відомо про стосунки Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу?

Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу протягом десяти років. Вони зіграли весілля у 2009 році. У шлюбі у пари народилася дочка Софія.

У 2019 вони оголосили про розлучення. На відміну від Ані Лорак, яка замовчує про своє особисте життя, Мурат Налчаджиоглу вже готується до нового шлюбу. У вересні чоловік зробив пропозицію 25-річній Лілії, з якою він вже зустрічається понад рік.

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При цьому довгий час ходили чутки про возз'єднання Лорак і Налчаджиоглу. Експодружжя кілька разів з'являлися разом на заходах, а потім спровокували чутки про спільний відпочинок з донькою в Туреччині.

Дивіться в ролику, як і де зірки зустрічали своїх колишніх:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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