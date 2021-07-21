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У 7-річного сина Стаса П'єхи крім струсу мозку діагностували ще й забій грудної клітини

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
21 липня, 08:40
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Екс-дружина Стаса П'єхи розповіла про самопочуття семирічного Петі. Хлопчику потрібна буде допомога психолога і невролога
Сина Стаса П'єхи побили
Сина Стаса П'єхи побили / Фото: instagram.com/wolfieha

Днями семирічний син Петя російського співака Стаса П'єхи та його ексдружини Наталії Горчаковой був жорстоко побитий під час відпочинку. Подією вже займаються правоохоронні органи, а хлопчик зараз перебуває в лікарні. Ексдружина Стаса П'єхи у себе в InstaStories розповіла докладніше про стан здоров'я сина співака.

"У Петі паморочиться голова, його нудить. Вчора ввечері трохи відпустило, а на ранок стан погіршився ", – розповіла Горчакова.

За словами мами хлопчика, в лікарні її синові діагностували струс мозку і численні травми, в тому числі забій грудної клітини та забій лівого стегна, на ногах у дитини залишилися гематоми.

Також синові співакові належить скласти ще безліч аналізів і працювати з психологом і неврологом.

Як пише StarHit , резонансною справою вже зацікавилися співробітники прокуратури. Вони взяли розслідування під особливий контроль. Найближчим часом правоохоронні органи проведуть спеціальну перевірку.

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Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала екс-дружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. Потім в сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Дружині футбольного арбітра не сподобалася ця дружба і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова і вона підняла руку на Петю і його бабусю. В результаті хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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