Як зараз виглядає мама Анастасії Заворотнюк – рідкісне фото

Анна Завортнюк, яка нещодавно розповіла про своє навчання в США, зворушливо привітала бабусю з днем народження і показала, як зараз виглядає мама акторки.
Дівчина опублікувала рідкісний спільний знімок з бабусею в домашній обстановці, яка тримає розкішний букет квітів.
Бабуся, мій Валечек, я тебе люблю більше життя, пообіцяй мені, що ти будеш жити вічно. Я бажаю тобі величезного і самого-самого-самого міцного здоров'я і сил. Ти мій дороговказ і частина моєї душі, – написала Анна.
Підписники Анни приєдналися до привітань і залишили багато теплих побажань. Крім цього в Мережі зазначили, що мама зірки "Моєї прекрасної няни" не виглядає на свій вік.
- "Очманіти. Виглядає на 30 років молодше"
- "Боже ніколи не скажеш, що Валентині Борисівні стільки років.] Виглядає просто чудовою. Здоров'я і щастя і довголіття"
- "Бабуся просто шикарна"
Валентина Заворотнюк є народною артисткою Росії. Мама Анастасії багато років грала на сцені ТЮГу в Астрахані. Зараз Валентина Борисівна доглядає за своєю донькою, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Мама актриси рідко з'являється на публіці.
Як зірки допомагають своїм батькам – дивіться в сюжеті:
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- Раніше Анна Заворотнюк публічно зізналася, що вже два роки бореться з клінічною депресією .
- Ми також повідомляли, що Анна Заворотнюк не може впоратися зі стресом .