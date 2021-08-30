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Як зараз виглядає мама Анастасії Заворотнюк – рідкісне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 серпня, 08:46
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На вихідних мама зірки "Моєї прекрасної няні" Анастасії Завортнюк Валентина відзначала день народження. Їй виповнилося 78 років
Анна Заворотнюк показала рідкісне фото бабусі
Анна Заворотнюк показала рідкісне фото бабусі / Фото: facebook.com/AZavorotnyuk

Анна Завортнюк, яка нещодавно розповіла про своє навчання в США, зворушливо привітала бабусю з днем народження і показала, як зараз виглядає мама акторки.

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Дівчина опублікувала рідкісний спільний знімок з бабусею в домашній обстановці, яка тримає розкішний букет квітів.

Бабуся, мій Валечек, я тебе люблю більше життя, пообіцяй мені, що ти будеш жити вічно. Я бажаю тобі величезного і самого-самого-самого міцного здоров'я і сил. Ти мій дороговказ і частина моєї душі, – написала Анна.

Дочка Анастасії Заворотнюк показала, як виглядає мама акторки
Дочка Анастасії Заворотнюк показала, як виглядає мама акторки / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Підписники Анни приєдналися до привітань і залишили багато теплих побажань. Крім цього в Мережі зазначили, що мама зірки "Моєї прекрасної няни" не виглядає на свій вік.

  • "Очманіти. Виглядає на 30 років молодше"
  • "Боже ніколи не скажеш, що Валентині Борисівні стільки років.] Виглядає просто чудовою. Здоров'я і щастя і довголіття"
  • "Бабуся просто шикарна"

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Валентина Заворотнюк є народною артисткою Росії. Мама Анастасії багато років грала на сцені ТЮГу в Астрахані. Зараз Валентина Борисівна доглядає за своєю донькою, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Мама актриси рідко з'являється на публіці.

Як зірки допомагають своїм батькам – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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