Як зараз виглядає мама Анастасії Заворотнюк – рідкісне фото

На вихідних мама зірки "Моєї прекрасної няні" Анастасії Завортнюк Валентина відзначала день народження. Їй виповнилося 78 років

Анна Заворотнюк показала рідкісне фото бабусі / Фото: facebook.com/AZavorotnyuk

Анна Завортнюк, яка нещодавно розповіла про своє навчання в США, зворушливо привітала бабусю з днем народження і показала, як зараз виглядає мама акторки.

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Дівчина опублікувала рідкісний спільний знімок з бабусею в домашній обстановці, яка тримає розкішний букет квітів.

Бабуся, мій Валечек, я тебе люблю більше життя, пообіцяй мені, що ти будеш жити вічно. Я бажаю тобі величезного і самого-самого-самого міцного здоров'я і сил. Ти мій дороговказ і частина моєї душі, – написала Анна.

Дочка Анастасії Заворотнюк показала, як виглядає мама акторки / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Підписники Анни приєдналися до привітань і залишили багато теплих побажань. Крім цього в Мережі зазначили, що мама зірки "Моєї прекрасної няни" не виглядає на свій вік.

"Очманіти. Виглядає на 30 років молодше"

"Боже ніколи не скажеш, що Валентині Борисівні стільки років.] Виглядає просто чудовою. Здоров'я і щастя і довголіття"

"Бабуся просто шикарна"

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Валентина Заворотнюк є народною артисткою Росії. Мама Анастасії багато років грала на сцені ТЮГу в Астрахані. Зараз Валентина Борисівна доглядає за своєю донькою, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Мама актриси рідко з'являється на публіці.

Як зірки допомагають своїм батькам – дивіться в сюжеті:

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