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Як зараз виглядає мама Мілли Йовович Галина Логінова. Дивіться фото зірки 1970-х

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 18:53
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Галини Логінова була знаменитою акторкою в СРСР, допоки вона не зустріла кохання та не перебралась до США. Як же зараз виглядає артистка – дивіться у матеріалі
Як зараз виглядає зірка 70-х Галина Логінова.
Як зараз виглядає зірка 70-х Галина Логінова. / Фото: Getty Images, instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович, яка заявила, що робила аборт, народилася в сім'ї акторки Галини Логінової та лікаря Богена (Богдана) Йововича. Хоч подружжя пішло на великі жертви заради щасливого майбутнього (переїхали до США, – Ред.), проте вони так і не змогли зберегти свій шлюб.

Цьогоріч Галині Логіновій виповнилося 71 рік. Її зіркова донька ніжно привітала в Мережі та розмістила добірку фото, на яких можна побачити, якою вона була в молодості та якою запам'яталася глядачам.

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Галина Логінова колись знімалась у фільмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логінова колись знімалась у фільмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
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Йовович подякувала матір за все, що вона для неї зробила та зазначила, що вона "найкрутіша, найталановитіша, модна і шикарна кінозірка і жінка свого часу".

Ти завжди була моїм найбільшим натхненником і найжорсткішим критиком, тому що ти багатьом пожертвувала заради мене і присвятила себе тому, щоб бути моєю мамою, – зізналась Мілла.

Також у Мережі є фото, де ми можемо побачити, як зараз вигладає Галина. До речі вона часто з'являється на світських заходах зі своєю донькою.

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Мілла Йовович з мамою.
Мілла Йовович з мамою. / Фото: Getty Images, Legion-Media

Коротко про Логінову та її життя

Зазначимо, що Галина Логінова виросла в Україні, а Богдич Йовович – в Чорногорії. Вони познайомилися в Києві на вечірці. Згодом пара одружилась і у них народилась донька Мілла.

До зустрічі Богена Галина встигла зіграти у чимало відомих радянсих картинах. Зокрема, вона була відома за ролями Моллі у детективному фільмі "Мільйони Ферфакса" та Беатріче у картині за п'єсою Шекспіра "Багато шуму з нічого".

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Перед Логіновою відкривалися великі перспективи у кіно, але знайомтсво з Йововичем поставило хрест на її кар'єрі. Коли Міллі було п'ять років, її батьки переїхали до США. Там у 2000-х Галина знову почала іноді зніматися у епізодах.

Через кілька місяців після переїзду в США батьки Міли розлучилися. І вихованням майбутньої зірки займалася лише мама. Однією з причин розлучення стало те, що Йовович познайомився з аргентинкою, яка згодом народила йому сина.

Відомо, що Галина працювала агентом доньки. Вона вела важливі переговори та налагоджувала потрібні зв'язки.

До речі, колись Галина разом з Міллою зіграли у російський комедії "Викрутаси". Йовович дісталась головна роль, а Логіновій – роль мами героїні.

Фото: скріншот YouTube

До слова, Галина ніколи не засмучувалася, що не змогла побудувати кар'єру акторки, а в її фільмографії не набереться й два десятки робіт. Зараз вона щаслива бабуся трьох внучок, яка займається своїми рутинними справами.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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