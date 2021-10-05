Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ⚡ Обвал соцмереж і сервісів Міс Україна-2021 - фото 🚨 Затримання Саакашвілі

Актори в космосі

Звернення Брітні

Insta-розлучення

Наречена Мурата

Тунель Єлизавети II

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Як зараз виглядає племінниця Наташі Корольової, яка живе в США – рідкісні фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 13:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні в родині співачки свято. Племінниці Короловій Соні, яка разом з батьками вже багато років живе в США, виповнюється 16 років
Як виглядає племінниця Наташі Корольової
Як виглядає племінниця Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова, яка нещодавно розповіла про позашлюбну дочку, поки не привітала в соцмережах свою племінницю. А ось мама співачки вже встигла поділитися фото онуки в Instagram і привітати її з днем народження.

Люба, Сонечка, вітаю! 16! – написала Людмила Поривай і опублікувала кілька фото.

Мама співачки показала, як виглядала Соня в дитинстві.

Реклама
Скріншот: Instagram

Поділилася Людмила Поривай сімейним фото, на якому позує разом з другим чоловіком та онукою.

Скріншот: Instagram

І опублікувала фото Соні з мамою і татом.

Скріншот: Instagram

Сестра Наташі Корольової теж привітала доньку. Вона опублікувала кілька фото з святкування.

Реклама

Племінниця Наташі Корольової з бабусею
Племінниця Наташі Корольової з бабусею / Фото: Instagram

Племінниця Наташі Корольової
Племінниця Наташі Корольової / Фото: Instagram

Про Соні майже немає ніякої інформації. Але судячи з публікації в Instagram її батька – композитора Костянтина Осауленка дівчинка займається музикою.

Реклама

Нагадаємо, старша сестра Наташі Корольової, мама Соні – Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. сестра Королевою добровільно відмовилася від своєї кар'єри в шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира . Зараз Ірина живе в США. У неї двоє дітей – дочка Софія і син Матвій. У сина в чотирирічному віці діагностували аутизм. Зіркова сестра допомагає Ірині і оплачує дороге лікування Матвія.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти