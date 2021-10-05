Як зараз виглядає племінниця Наташі Корольової, яка живе в США – рідкісні фото

Сьогодні в родині співачки свято. Племінниці Короловій Соні, яка разом з батьками вже багато років живе в США, виповнюється 16 років

Як виглядає племінниця Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова, яка нещодавно розповіла про позашлюбну дочку, поки не привітала в соцмережах свою племінницю. А ось мама співачки вже встигла поділитися фото онуки в Instagram і привітати її з днем народження.

Люба, Сонечка, вітаю! 16! – написала Людмила Поривай і опублікувала кілька фото.

Мама співачки показала, як виглядала Соня в дитинстві.

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Скріншот: Instagram

Поділилася Людмила Поривай сімейним фото, на якому позує разом з другим чоловіком та онукою.

Скріншот: Instagram

І опублікувала фото Соні з мамою і татом.

Скріншот: Instagram

Сестра Наташі Корольової теж привітала доньку. Вона опублікувала кілька фото з святкування.

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Племінниця Наташі Корольової з бабусею / Фото: Instagram

Племінниця Наташі Корольової / Фото: Instagram

Про Соні майже немає ніякої інформації. Але судячи з публікації в Instagram її батька – композитора Костянтина Осауленка дівчинка займається музикою.

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Нагадаємо, старша сестра Наташі Корольової, мама Соні – Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. сестра Королевою добровільно відмовилася від своєї кар'єри в шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира . Зараз Ірина живе в США. У неї двоє дітей – дочка Софія і син Матвій. У сина в чотирирічному віці діагностували аутизм. Зіркова сестра допомагає Ірині і оплачує дороге лікування Матвія.

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