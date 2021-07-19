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Як зараз виглядає старша сестра Наташі Корольової (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 липня, 10:42
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Ірина – сестра Наташі Корольової вже довгий час живе в США. Людмила Поривай поділилася спільним фото зі старшою донькою
Мама Наташі Корольової опублікувала фото зі старшою донькою
Мама Наташі Корольової опублікувала фото зі старшою донькою / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Наташа Корольова активно в соцмережах ділиться спільними фото зі своєю сім'єю. Часто в Мережі критикують не тільки співачку, але і її близьких. Але ось фото старшої сестру Королевою – Ірини Осауленко, яка колись виступала під псевдонімом Руся, рідко з'являються в соцмережах. Цю помилку вирішила виправити мама Наташі Корольової – вона поділилася новими спільними знімком зі старшою донькою.

"Ми з Русечкой", – підписала спільний знімок Людмила Поривай в Instagram .

Мама Наташі Корольової і старша сестра співачки
Мама Наташі Корольової і старша сестра співачки / Фото: instagram.com/mama_luda_star

До слова, нещодавно в Мережі розкритикували маму Наташі Корольової, яка забула про день народження старшої дочки.

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Ірина Осауленко – старша сестра Наташі Корольової. Колись Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Королевою добровільно відмовилася від своєї кар'єри в шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира. Зараз Ірина живе в США. У неї двоє дітей – дочка Софія і син Матвій. У сина в чотирирічному віці діагностували аутизм. Зіркова сестра допомагає Ірині і оплачує дороге лікування Матвія.

Через що зірки могли посваритися зі своїми сестрами і братами – дивіться в сюжеті:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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