Як зараз виглядають дорослі сини Брітні Спірс: рідкісне фото

Нові фото синів співачки Брітні Спірс, яка звільнилася від опіки батька, опублікував друг її колишнього чоловіка – Едді Моралес. Кадри з'явилися на його сторінці в Instagram.
На нових знімках Шон і Джейден виглядають зовсім дорослими. Акаунти хлопців в соцмережах закриті, тому їхні знімки – це велика рідкість.
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Ексчоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки Брітні була визнана недієздатною. Багато шанувальників Спірс залишилися незадоволеними рішенням суду, але були і ті, хто це підтримав. Незважаючи на те, що тепер Брітні отримала право розпоряджатися своїм життям, її поведінка у багатьох викликає занепокоєння.
Наприклад, нещодавно в акаунті Спірс з'явилося відео, на якому вона танцює з лялькою. У підписі до ролика Брітні стверджує, що "вік – це просто число" і запропонувала всім підписникам "пограти" разом з нею.
У мене народилася дитина ... Її звуть Бреннан і ми навіть схожі! – пише Спірс.
Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до низки 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.
Інші новини про співачку:
- Батько Брітні Спірс назвав рішення суду помилкою і має намір далі піклуватися про дочку.
- Брітні Спірс оголосила про заручини з молодим бойфрендом.