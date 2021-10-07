Як зараз виглядають дорослі сини Брітні Спірс: рідкісне фото

Брітні Спірс народила двох синів в шлюбі з Кевіном Федерлайном. Зараз її старшому синові Шону 16 років, а молодшому Джейдену – 15. У соцмережах багато хто зазначив, що хлопці більше схожі на матір, ніж на батька

Сини Брітні Спірс виросли і стали схожими на маму / Фото: instagram.com/emoofficial718

Нові фото синів співачки Брітні Спірс, яка звільнилася від опіки батька, опублікував друг її колишнього чоловіка – Едді Моралес. Кадри з'явилися на його сторінці в Instagram.

На нових знімках Шон і Джейден виглядають зовсім дорослими. Акаунти хлопців в соцмережах закриті, тому їхні знімки – це велика рідкість.

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Сини Брітні Спірс – Шон і Джейден / Фото: instagram.com/emoofficial718

Ексчоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки Брітні була визнана недієздатною. Багато шанувальників Спірс залишилися незадоволеними рішенням суду, але були і ті, хто це підтримав. Незважаючи на те, що тепер Брітні отримала право розпоряджатися своїм життям, її поведінка у багатьох викликає занепокоєння.

Наприклад, нещодавно в акаунті Спірс з'явилося відео, на якому вона танцює з лялькою. У підписі до ролика Брітні стверджує, що "вік – це просто число" і запропонувала всім підписникам "пограти" разом з нею.

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У мене народилася дитина ... Її звуть Бреннан і ми навіть схожі! – пише Спірс.

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до низки 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

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