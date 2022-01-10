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Як зараз живе Жанна Аркадіївна з Моєї прекрасної няні (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 17:35
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Серіал "Моя прекрасна няня" вийшов на телеекрани у 2004 році. Куди зникла виконавиця однієї з головних ролей – Ольга Прокоф'єва?
Куди пропала зірка "Моєї прекрасної няні" Ольга Прокоф'єва
Куди пропала зірка "Моєї прекрасної няні" Ольга Прокоф'єва / Фото: instagram.com/official_prokofyeva

З моменту прем'ери серіалу про няню Віку минуло 18 років і багатьом шанувальникам напевно цікаво дізнатися, що трапилося з кастом "Моєї прекрасної няні".

"Сьогодні" розповідає про те, чим займається і як зараз виглядає Ольга Прокоф'єва, котра зіграла в серіалі ділову партнерку Максима Шаталіна – Жанну Аркадіївну.

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Чим зараз займається "Жанна Аркадіївна"

Ольга Прокоф'єва та Сергій Жигунов у серіалі "Моя прекрасна няня"
Ольга Прокоф'єва та Сергій Жигунов у серіалі "Моя прекрасна няня" / Фото: Скриншот из видео

Насправді, Прокоф'єва може похвалитися великою фільмографією та роботами у театрі. В останньому зосереджено її творчу діяльність.

Наразі артистці 58 років. Вона живе та працює в Москві в театрі імені Володимира Маяковського (з 1985 року).

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Ольга Прокоф'єва працює у театрі
Ольга Прокоф'єва працює у театрі / Фото: instagram.com/official_prokofyeva

Де ще знімалася Прокоф'єва

Крім ролі у популярному серіалі, Ольга Прокоф'єва знайома глядачеві своєю участю у фільмах "Шекспіру і не снилося", де також знялися актори з вищезгаданого серіалу, "Загадка для Віри", "Шукайте маму", "Час щастя", "Між нами дівчатами" . Хоча майже всі її ролі – епізодичні.

Фільмографія Ольги Прокоф'євої
Фільмографія Ольги Прокоф'євої / Фото: instagram.com/official_prokofyeva

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Особисте життя

Ольга Прокоф'єва була одружена з актором театру імені Маяковського Юрієм Соколовим, від якого у 1992 році народила сина. Олександр, за прикладом зіркової матері, також став актором.

Ольга Прокоф'єва із сином Олександром
Ольга Прокоф'єва із сином Олександром / Фото: instagram.com/official_prokofyeva

Із Соколовим акторці, як вона сама розповідала в інтерв'ю, жилося нелегко. Актор часто підвищував на дружину голос і був альфонсом.

Соц мережі

Ольга Прокоф'єва веде сторінку в Instagram, де не дуже часто публікує фото з поїздок та вистав. На її профіль підписано майже 8,5 тисячі фоловерів.

Ольга Прокоф'єва зараз

Минулої осені акторка перехворіла на коронавірус. Хворобу вона перенесла легко, хоча лікарі діагностували середньотяжку форму COVID-19.

Чи має Ольгу обранця, вона замовчує. За словами артистки, найважливіше місце у її житті займає син Олександр.

Раніше Ольга Прокоф'єва прокоментувала хворобу Анастасії Заворотнюк.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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