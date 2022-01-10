Як зараз живе Жанна Аркадіївна з Моєї прекрасної няні (фото)

З моменту прем'ери серіалу про няню Віку минуло 18 років і багатьом шанувальникам напевно цікаво дізнатися, що трапилося з кастом "Моєї прекрасної няні".
"Сьогодні" розповідає про те, чим займається і як зараз виглядає Ольга Прокоф'єва, котра зіграла в серіалі ділову партнерку Максима Шаталіна – Жанну Аркадіївну.
Чим зараз займається "Жанна Аркадіївна"
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Насправді, Прокоф'єва може похвалитися великою фільмографією та роботами у театрі. В останньому зосереджено її творчу діяльність.
Наразі артистці 58 років. Вона живе та працює в Москві в театрі імені Володимира Маяковського (з 1985 року).
Де ще знімалася Прокоф'єва
Крім ролі у популярному серіалі, Ольга Прокоф'єва знайома глядачеві своєю участю у фільмах "Шекспіру і не снилося", де також знялися актори з вищезгаданого серіалу, "Загадка для Віри", "Шукайте маму", "Час щастя", "Між нами дівчатами" . Хоча майже всі її ролі – епізодичні.
Особисте життя
Ольга Прокоф'єва була одружена з актором театру імені Маяковського Юрієм Соколовим, від якого у 1992 році народила сина. Олександр, за прикладом зіркової матері, також став актором.
Із Соколовим акторці, як вона сама розповідала в інтерв'ю, жилося нелегко. Актор часто підвищував на дружину голос і був альфонсом.
Соц мережі
Ольга Прокоф'єва веде сторінку в Instagram, де не дуже часто публікує фото з поїздок та вистав. На її профіль підписано майже 8,5 тисячі фоловерів.
Ольга Прокоф'єва зараз
Минулої осені акторка перехворіла на коронавірус. Хворобу вона перенесла легко, хоча лікарі діагностували середньотяжку форму COVID-19.
Чи має Ольгу обранця, вона замовчує. За словами артистки, найважливіше місце у її житті займає син Олександр.
Раніше Ольга Прокоф'єва прокоментувала хворобу Анастасії Заворотнюк.