Як виглядав тато Наташі Корольової – сестра співачки показала рідкісне фото

Натаif Корольова завжди із задоволенням розповідає про сім'ю, але про тата співачки не так багато інформацій. Вчора Володимиру Поривай виповнилося б 82 роки. Ірина Осауленко вирішила вшанувати пам'ять батька, опублікувавши фото із сімейного архіву.
Татко Вова! Архіпович! Пам'ятаємо і любимо! Вічна пам'ять! Рано ти пішов від нас!
У коментарях відзначилася і Наташа Корольова.
Володимир Поривай був хормейстером академічного хору. Він завжди й у всьому підтримував своїх доньок. Батько співачки близько 10 років боровся з лейкемією, але хвороба виявилася сильнішою. Він помер у 1993 році.
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Нагадаємо, після смерті чоловіка мама Наташі Корольової переїхала жити до Майамі, де згодом вийшла заміж за мігранта Ігоря Ельперіна.
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