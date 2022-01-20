Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 🔔 Загроза війни з Росією

Помер Гаспар Ульєль

Сестра Міддлтон

Архіви Ганни Кошмал

Діти Меладзе

Поцілунки Бекхема

Дуети Тіни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Як Анастасія Волочкова виглядала у дитинстві – дивіться рідкісні фото із сімейного архіву

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 10:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Балерина – одна з найбільш обговорюваних персон російського шоубізнесу. Сьогодні Анастасія Волочкова відзначає день народження
Як Анастасія Волочкова виглядала до популярності
Як Анастасія Волочкова виглядала до популярності / Фото: instagram.com/volochkova_art

Жодні скандали не зіпсують Анастасії Волочковій сьогодні настрій. Балерина вирішила більше не обговорювати інцидент у літаку, а поділилася в Instagram добіркою рідкісних фото.

Волочкова показала свої дитячі знімки, на яких знята зі своїми батьками, кадри з юності, коли вона робила перші кроки на сцені, та фото з єдиною донькою.

Реклама

Я точно знаю, що народилася цього дня, 20 січня, не дарма. Щоб тішити вас на цій землі моїм світлом, – підписала відео балерина.

У коментарях балерину із днем народження привітав Ігор Ніколаєв.

Скріншот: Instagram

Підписники також приєдналися до поздоровлень.

Реклама
Скріншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Зазначимо, що під постами Волочкової рідко побачиш позитивні коментарі. Частіше балерину критикують за її дивні танці і, звичайно, шпагати.

Анастасія Волочкова вміє спровокувати довкола себе скандали. Нещодавно балерина відмітилася на програмі "Давай одружимося".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

У школі багато хто через невихованість звертає увагу на твоє зіркове походження

Ганна Борисюк Молодша донька Ольги Сумскої
Інтерв'ю з Ганною Борисюк

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти