Як Анастасія Волочкова виглядала у дитинстві – дивіться рідкісні фото із сімейного архіву

Балерина – одна з найбільш обговорюваних персон російського шоубізнесу. Сьогодні Анастасія Волочкова відзначає день народження

Як Анастасія Волочкова виглядала до популярності / Фото: instagram.com/volochkova_art

Жодні скандали не зіпсують Анастасії Волочковій сьогодні настрій. Балерина вирішила більше не обговорювати інцидент у літаку, а поділилася в Instagram добіркою рідкісних фото.

Волочкова показала свої дитячі знімки, на яких знята зі своїми батьками, кадри з юності, коли вона робила перші кроки на сцені, та фото з єдиною донькою.

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Я точно знаю, що народилася цього дня, 20 січня, не дарма. Щоб тішити вас на цій землі моїм світлом, – підписала відео балерина.

У коментарях балерину із днем народження привітав Ігор Ніколаєв.

Скріншот: Instagram

Підписники також приєдналися до поздоровлень.

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Скріншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Зазначимо, що під постами Волочкової рідко побачиш позитивні коментарі. Частіше балерину критикують за її дивні танці і, звичайно, шпагати.

Анастасія Волочкова вміє спровокувати довкола себе скандали. Нещодавно балерина відмітилася на програмі "Давай одружимося".