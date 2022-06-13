Яким було весілля Брітні Спірс з її колишнім чоловіком 17 років тому: дивимося та ностальгуємо (фото)

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі відбулося 9 червня, на урочистості було чимало зіркових гостей. І поки всі обговорюють недавню церемонію, пропонуємо згадати, яким було попереднє весілля співачки – в архіві є кілька фото.
Перший раз Спірс вийшла заміж за Джейсона Александера в 2004 році – їхній шлюб анулювали через 55 годин. Наступне весілля артистки відбулося того самого року – Брітні вийшла заміж за Кевіна Федерлайна та народила йому двох синів. Пара розлучилася в 2007 році.
Цим знімкам понад 17 років – а багато хто пам'ятає цю подію, наче вона була учора!
Тоді ще щаслива пара навіть потрапила на обкладинку People – весілля найпопулярнішої попспівачки 2000-х обговорював майже весь світ.
На фото Спірс видавалася дуже щасливою. Вона позувала як разом із нареченим, так і в оточенні подружок.
На знімках також можна побачити молодшу сестру Брітні – Джеймі Лінн. На весіллі Спірс із Семом Асгарі її не було, як і батька з матір'ю співачки. Після того, як артистка звільнилася від опіки своєї родини, вона перервала з ними всі зв'язки. Принаймні на найближчий час. І сестра Брітні входить до цього списку "персон нон грата".
На цьому фото Джеймі Лінн – крайня ліворуч.
А ось і гарячіші знімки! Того дня Брітні змінила кілька нарядів.
Що ж, сподіваємося, що новий шлюб Брітні буде щасливішим за попередній!
Раніше Спірс поділилася зворушливим відеороликом зі свого весілля.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"