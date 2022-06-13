Яким було весілля Брітні Спірс з її колишнім чоловіком 17 років тому: дивимося та ностальгуємо (фото)

Нещодавно Брітні Спірс втретє вийшла заміж – фанати сподіваються, що цей шлюб стане для попдіви щасливим

Дивіться архівні фото з весілля Брітні Спірс та Кевіна Федерлайна / Фото: Getty Images

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі відбулося 9 червня, на урочистості було чимало зіркових гостей. І поки всі обговорюють недавню церемонію, пропонуємо згадати, яким було попереднє весілля співачки – в архіві є кілька фото.

Перший раз Спірс вийшла заміж за Джейсона Александера в 2004 році – їхній шлюб анулювали через 55 годин. Наступне весілля артистки відбулося того самого року – Брітні вийшла заміж за Кевіна Федерлайна та народила йому двох синів. Пара розлучилася в 2007 році.

Реклама

Цим знімкам понад 17 років – а багато хто пам'ятає цю подію, наче вона була учора!

Фото: 10magazine.com

Тоді ще щаслива пара навіть потрапила на обкладинку People – весілля найпопулярнішої попспівачки 2000-х обговорював майже весь світ.

Фото: People

На фото Спірс видавалася дуже щасливою. Вона позувала як разом із нареченим, так і в оточенні подружок.

Реклама

Фото: 10magazine.com

На знімках також можна побачити молодшу сестру Брітні – Джеймі Лінн. На весіллі Спірс із Семом Асгарі її не було, як і батька з матір'ю співачки. Після того, як артистка звільнилася від опіки своєї родини, вона перервала з ними всі зв'язки. Принаймні на найближчий час. І сестра Брітні входить до цього списку "персон нон грата".

На цьому фото Джеймі Лінн – крайня ліворуч.

Фото: 10magazine.com

А ось і гарячіші знімки! Того дня Брітні змінила кілька нарядів.

Реклама

Фото: 10magazine.com

Що ж, сподіваємося, що новий шлюб Брітні буде щасливішим за попередній!

Раніше Спірс поділилася зворушливим відеороликом зі свого весілля.