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Як зірка "Дикого янгола" Наталія Орейро стала прислужницею диявола Путіна

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 травня, 12:07
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19 травня аргентинська зірка, яка підтримує режим Путіна, відзначає своє 45-річчя. У цей день ми згадуємо усі найодіозніші та найскандальніші факти про акторку
Розповідаємо про одіозні витівки фанатки Путіна Наталії Орейро
Розповідаємо про одіозні витівки фанатки Путіна Наталії Орейро / Фото: Колаж: Сьогодні

Наталія Орейро не приховує того, що вона фанатка путінської Росії. Знаменитість отримала громадянство країни-агресорки, вчить російську мову, носить кокошники та хвалиться цим публічно. Можливо, зірка серіалу "Дикий янгол" стала жертвою рашистської пропаганди або ж просто вона проявляє усю свою цинічність та аморальність. Бо як пояснити те, що вона продовжує "обожнювати" РФ у той час, коли солдати тої країни вбивають, ґвалтують та мародерять в незалежній Україні.

Сайт "Сьогодні" зібрав найшокуючі факти про Наталію Орейро за допомогою яких можна побачити тенденцію того, як зірка стала "прислужницею" президента-диктатора.

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Стала громадянкою Росії

Восени минулого року Наталія Орейро отримала від Путіна російські громадянство та паспорт. Якщо зараз багато зірок російського шоубізу та й прості жителі країни-агресорки мріють відректись від російських документів, бо ж вважають це ганьбою, то для аргентинської знаменитості бути росіянкою – це гордість.

У листопаді 2021 року Орейро отримала російський паспорт
У листопаді 2021 року Орейро отримала російський паспорт

Артистка пояснювала своє бажання отримати громадянство тим, що нібито хоче віддячити таким чином своїм російським шанувальникам. До речі, Орейро особисто подала запит на отримання паспорта РФ.

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Якось я пішла в посольство Росії в Аргентині з різних питань. Я так часто подорожую та маю стільки зв'язків з Росією, що мене запитали, чи хотіла б я це оформити офіційно. Я сказала, що для мене це було б честю, – казала акторка в одному з інтерв'ю.

Зірка навіть заявляла, що вона "більше росіянка, ніж Жерар Депардьє". Чесно кажучи, такий собі привід для гордості.

До речі, також у Наталії ще є паспорти Уругваю та Іспанії.

Наталія – громадянка трьох країн
Наталія – громадянка трьох країн

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Нерухомість у РФ та "російська душа"

Після того, як Орейро стала громадянкою диктаторської країни, вона заявила, що не проти придбати дачу на Росії, коли вийде на пенсію. Фанатка Путіна розповідала, що приїжджає в РФ як до себе додому.

Путіністка Орейро у Москві
Путіністка Орейро у Москві

Орейро зізнавалась, що "домашню атмосферу" на Росії відчула ще під час першої поїздки до Москви у 2001 році.

Я побачила тисячі матрьошок, обличчя яких досить сильно були схожі на моє. І в той момент я зрозуміла, що цілком могла народитися в Росії. До того ж у мене російське ім'я, і тому я завжди відчувала себе всередині цієї історії, – говорила кінозірка.

Любов до кокошників

Якщо ви не знали, то Орейро ще й займається співочою кар'єрою. У 2014 році, коли РФ незаконно анексувала Крим та окупувала частину Донбасу, зірка здійснила тур Росією під назвою "Наша Наташа". Цинізм зашкалює!

У 2014 році Орейро влаштувала тур по 19 містам РФ
У 2014 році Орейро влаштувала тур по 19 містам РФ

Орейро вважає себе російською матрьошкою
Орейро вважає себе російською матрьошкою

Також знаменитість вже встигла випустити декілька кліпів, де вона, звичайно ж, згадувала РФ. Так, у відеороботі на пісню United by love 2018 року, яку Орейро написала до Чемпіонату світу з футболу, зірка з'явилась у кокошнику та заспівала деякі фрази російською.

Скріншот із відео

Три роки тому Наталія Орейро присвятила кліп країні-агресорці – To Russia with Love (В Росії з любов'ю). Але замість зізнавань в коханні путінські РФ, зірка краще б протистояла диктаторськоу режиму.

Ведення соцмереж російською

Наталія Орейро вчить російську мову, напевно, щоб також "віддячити своїм російським шанувальникам". Свій акаунт в Instagram зірка веде двома мовами – іспанською та російською.

У соцмережі вона публікує чимало фото з різних івентів, які проводять у РФ. Схоже, що акторка живе в паралельній реальності. Тому що в голові не вкладається, як аргентинська знаменитість може підтримувати кривавий режим?!

Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Нагадаємо, що на початку квітня Жерар Депардьє відкрито засудив "друга" Путіна за напад на Україну.

Також нещодавно свій день народження святкував ще один путініст Філп Кіркоров. Ми згадували про його найбільш шокуючі витівки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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