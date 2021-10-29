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Які пластичні операції робила Алла Пугачова – хірург розкрив секрет співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 жовтня, 08:53
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Кожна поява Алли Пугачової активно обговорюється у Мережі. Багато хто зазначає, що співачка стала виглядати молодшою за свого чоловіка Максима Галкіна
Пластичний хірург розповів про зміни в зовнішності Алли Пугачової
Пластичний хірург розповів про зміни в зовнішності Алли Пугачової / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Алла Борисівна вважає за краще не розкривати секрет своєї молодості. Але багато хто впевнений – без хірургічного втручання не обійшлося. Припущення користувачів Мережі підтвердив зірковий пластичний хірург Павло Піманчев.

Якщо судити з фото, видно, що легенда вітчизняної естради справді зробила пластику обличчя: кругову підтяжку, блефаропластику, ринопластику – носик став гарний, акуратний. Також губи підкачала. У її віці губи навпаки починають здуватись — а в Алли Борисівни вони, як у 25-річної. Звичайно ж, це пластика, – сказав Піманчев у бесіді в News.Ru

Алла Пугачова
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

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Нагадаємо, нещодавно нове фото співачки викликало неоднозначну реакцію в Мережі . Багатьох здивував зовнішній вигляд артистки. Шанувальникам навіть почало здаватися, що перед ними не Алла Пугачова.

До речі, співачка не з тих, хто соромиться свого віку. Нещодавно Алла Борисівна вирішила показати, як виглядає без макіяжу та фільтрів.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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