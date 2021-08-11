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Які незвичайні вимоги Пугачова висунула під час зйомок першого кліпу з Галкіним

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
11 серпня, 08:47
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Режисерка Ірина Миронова розповіла про початок стосунків 52-річної співачки Алли Пугачової з 25-річним гумористом Максимом Галкіним.
Як проходили зйомки кліпу Алли Пугачової і Максима Галкіна на пісню "Будь или не будь"
Як проходили зйомки кліпу Алли Пугачової і Максима Галкіна на пісню "Будь или не будь" / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, Скріншот з YouTube

Коли Алла Пугачова і Максим Галкіна почали зустрічатися, ніхто не вірив в їх союз, вважаючи це лише тимчасовою інтрижкою. Проте пара разом уже 20 років. Режисерка першого спільного кліпу Пугачової і Галкіна на пісню "Будь или не будь" Ірина Миронова згадала про незвичайні вимоги співачки до сюжету відеороботи.

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Пугачова хотіла, щоб у них з Галкіним були абсолютно рівноправні ролі в клипе.

Це повинен бути рівноправний союз, нічого не передбачає, абсолютно рівноправний, – розповіла Миронова в інтерв'ю для Lenta.ru

У кліпі Пугачова вирішила піти від звичного свого образу і вирішила експериментувати з іміджем. На співачку наділи чорну перуку з прямою чубчиком і вибілили їй обличчя.

Вона була кимось між гейшею і главою японської мафії, рівно таку ж роль я дала Галкіну. У цей ми грали – що це два рівноправних мега-боса. А що там з ними далі буде – протистояння, кокетство, і чим це закінчилося, – сказала режисерка кліпу.

Крім цього Пугачова відкинула початковий сценарій, де герой Галкіна мав загинути під час вибуху машини.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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