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Який запам'ятають Галину Гатчинс знайомі. Ми поспілкувалися з тими, хто знав українку, яка загинула на зйомках

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 жовтня, 14:27
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Жахлива трагедія забрала життя Галини Гатчинс – операторки, українки за походженням. Її на зйомках фільму випадково застрелили актор Алек Болдвін
Знайомі Галини Гатчинс поділився спогадами про неї
Знайомі Галини Гатчинс поділився спогадами про неї / Фото: Facebook

"Сьогодні" поспілкувалися з тим, хто знав Галину. Вони розповіли, якою була жінка і який її запам'ятають всі її близькі та рідні.

Олексій Федосов, кінопродюсер і режисер

З Галиною Олексій познайомився на зйомках короткометражного фестивального кіно.

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Я був другим режисером і постійно її підганяв. Вона завжди посміхалася і робила по-своєму. Дуже талановита світла людина. Ми зустрічалися з нею на світських заходах, наприклад, в Гільдії кінооператорів. Американські кіношники дуже любили з нею працювати. Її кар'єра йшла стрімко вгору . Мої співчуття родині. Зараз постійно думаю про її чоловіка і дитину. Адже вона перш за все мама, – розповів нам Олексій.

Олексій Федосов розповів, якою була Галина Гатчинс
Олексій Федосов розповів, якою була Галина Гатчинс / Фото: facebook.com/alexey.fedosov

Ми також поцікавилися у Олексія, як такий випадок можу відбутися в США, де зазвичай строго стежать за порядком на зйомках.

Як таке могло статися в Америці, складно собі уявити. Але це явно наслідок малобюджетного виробництва. Дешевий реквізит. Втомлені, що не виспалися працівники майданчики, некомпетентні реквізитори, недбалість. Людина, що відповідає за зброю на майданчику, завжди його перевіряє перш ніж дати акторові і показово його всім демонструє. Я не знаю, як таке могло статися. Це шок. Чи не мислимо.

Режисер впевнений, що профспілки в США скористаються цією ситуацією, вийдуть на протести і вимагатимуть кращих умов роботи.

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Мелані Crs, соціальна працівниця, художниця і знайома Галини

Мелані познайомилася з Галиною кілька років тому на одному із заходів, вони розмовляли про мистецтво.

Коли ми розмовляли, вона здавалася скромною, і я навіть не знала, наскільки вона відома насправді. Незабаром я зрозуміла, що вона працює кінематографістом – для жінки така посада – це велика рідкість, тому мені було цікаво спостерігати за нею весь цей час, – ділиться дівчина.

Мелані Crs розповіла, якою була Галина Гатчинс
Мелані Crs розповіла, якою була Галина Гатчинс / Фото: facebook.com/Melaniecrs105

За словами Мелані, вони не були подругами, але Галина залишила незабутнє враження про себе.

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Я бачила, як вона захищає права людини – Галина була прикладом для наслідування, – говорить Мелані.

Тарас Петрів, медкаексперт, журналіст, кандидат філілогіческіх наук

Тарас Петрів був дипломним керівником Галини в той час, коли вона вчилася в КНУ ім. Т.Г. Шевченко – там вона здобувала другу вищу освіту.

Тарас Петрів розповів, якою була Галина Гатчинс
Тарас Петрів розповів, якою була Галина Гатчинс / Фото: facebook.com/taras.petriv

Вона була людиною з широким поглядом на життя. Світ бачила по-особливому, цікавилася різними галузями. Робила свою дипломну роботу про систему суспільних медіа США на кафедрі міжнародної журналістики, цікавилася цим, – ділиться Тарас.

За його словами, Галина була "цілеспрямованою та активною студенткою", яка чітко знала, чого хоче.

Такий і запам'ятали Гатчинс все, хто її знав. Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'єю і всім близьким Галини.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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