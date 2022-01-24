Каньє Вест робить зі своєї нової дівчини копію Кім Кардаш'ян (фото)

За короткий час Джулія Фокс із мало відомої акторки перетворилася на одну з найбільш обговорюваних селебрітіс

Каньє Вест все частіше з'являється на публіці з Джулією Фокс / Фото: Getty Images

На початку січня стало відомо, що Каньє Вест знайшов заміну Кім Кардаш'ян. Репер зустрічається з акторкою Джулією Фокс. Вперше пару помітили в одному із ресторанів Майамі.

Джулія Фокс родом з Італії. Вона стала відомою після того, як виконала одну з головних ролей у "Неогранених коштовностях" братів Сафді.

Реклама

За роботу у цьому фільмі вона навіть була номінована на премію Breakthrough Actor Award на Gotham Awards у 2019 році.

Джулія Фокс на побаченні з Каньє Вестом / Фото: TMZ

Крім того, Джулія працювала домінатрікс, знімалася для Playboy та зняла фільм про секс-трафік у Неваді.

Реклама

Днями Джулія з'явилася разом із Каньє у Парижі. Парочку час від часу фотографували на різних івентах у рамках Тижня моди. Фокс і Вест із задоволенням позували папараці, трималися за руки та обіймалися.

Джулія Фокс і Каньє Вест у Парижі / Фото: Getty Images

Джулія – нова Кім?

Щойно 31-річна Фокс опинилася в компанії відомого репера, відразу змінила свій звичний стиль. Раніше акторка віддавала перевагу елегантному і відвертому вбранню, а тепер її луки все більше відповідають стилю Каньє.

Реклама

Джулія Фокс до зустрічі з Каньє Вестом/Джулія Фокс зараз / Фото: Getty Images, instagram.com/juliafox

До того ж, дивлячись на останні світлини Джулії з Вестом, виникає асоціація з Кім Кардаш'ян.

Каньє та Джулія в Парижі/Кім на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Акторка не боїться латексу, тотал-луків, одягається епатажно як для себе, але цілком звично, як для колишньої Веста.

Кім Кардашьян/Джулія Фокс / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/juliafox

До зустрічі з Каньє Вестом зірка сімейства Кардаш'ян теж виглядала просто, а після стала іконою стилю та бажаною гостею на всіляких червоних доріжках.

Чи можна сказати, що з легкої руки репера Джулія Фокс стане новою фешн-зіркою – покаже час. А поки що залишається спостерігати за її трансформацією, яка, безумовно, почалася.

Джулія Фокст, до речі, має дитину. Рік тому вона народила сина від пілота російського походження Павла Артем'єва.

Акторка вийшла за нього заміж у 2018-му, але нещодавно розлучилася. Причиною стало насильство з боку Артем'єва – так розповідала Фокс в інтерв'ю.

Днями Каньє Вест не міг потрапити на день народження своєї доньки – його не запросили на свято.