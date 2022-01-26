Каньє Вест повернув Кім Кардаш'ян порнофільм за її участю – вона заплакала, коли побачила його

До рук колишнього коханого Кім Кардаш'ян потрапив порнофільм за участю знаменитості. Репер не прогаяв шанс показати своє благородство ексдружині

Кім Кардашьян і Каньє Вест / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Каньє Вест, хоч і почав стосунки з новою коханою, про колишню дружину не забуває. Цього разу виявилося, що репер знайшов другу частину порнофільму з Кім Кардаш'ян.

У гучного ролика "18+" за участю Кім було і продовження, яке весь цей час зберігав її колишній хлопець Рей Джей.

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Каньє Вест у своєму інтерв'ю Hollywood Unlocked розповів, що домовився з Джеєм про те, щоб забрати у нього ролик та повернути Кім. Для цього репер зустрівся з Реєм в аеропорту, а потім прилетів нічним рейсом до Кардаш'ян.

Я передав цей ноутбук їй, і вона заплакала, коли побачила його. Знаєш, чому вона плакала? Це говорить про те, як її часто використовували. Це говорить про те, наскільки люди не любили її, вони просто бачили в ній товар, – розповів про вчинок Є.

Однак після між колишнім подружжям стався черговий скандал – Кім запросила Каньє на шоу Saturday Night Live. Як відомо, саме в цьому епізоді Кардаш'ян представила свого нового бойфренда Піта Девідсона та поцілувалася з ним.

Тоді Вест дуже гостро відреагував на таку пропозицію від матері своїх дітей.

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Ти збираєшся привести мене на Saturday Night Live і поцілувати хлопця, з яким ти зустрічаєшся, просто в мене на очах? Після того, як я пішов і отримав ноутбук від Рея Джея тієї ночі, правда? – обурився Каньє.

Днями Каньє Вест не міг потрапити на день народження своєї доньки – його не запросили на свято.