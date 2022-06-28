Капітан Джек Спарроу повертається? Disney вибачився перед Джонні Деппом

Голлівудський актор готовий знову борознити морські простори на "Чорній перлині". Компанія Disney веде переговори з зіркою про угоду на значну суму гонорару

/ Фото: YouTube

Судові розгляди з Ембер Херд серйозно похитнули кар'єру Джонні Деппа. Але перемога в суді над екс-дружиною дала актору шанс повернути все на колишні місця.

Відновити співпрацю з Деппом вирішила компанія Disney, яка у 2018 році через скандальне розлучення актора розірвала з ним контракт.

Реклама

Видання Poptopic повідомляє, що компанія запропонувала Джонні знову приміряти роль капітана Джека Спарроу у серії фільмів "Пірати Карибського моря".

/ Фото: YouTube

За словами джерела, зараз актор веде переговори з Disney про гонорар. І сума, варто зазначити, там немаленька – 300 мільйонів доларів. Також компанія готова внести пожертву до благодійного фонду, обраного Деппом.

Реклама

Повідомляється, що угода полягає в тому, щоб Джонні Депп повернувся в ролі Джека Горобця в "Піратах Карибського моря 6" та у додатковому серіалі Disney Plus про молодість капітана "Чорної перлини". Що я можу вам сказати, так це те, що студія вже підготувала чернетку фільму про Джека Горобця, тому вони дуже сподіваються, що Джонні вибачить їх і повернеться як свій культовий персонаж, – розповів інсайдер.

Нагадаємо, що після розірвання контракту Депп заявляв, що не хоче більше співпрацювати з Disney.

Раніше фанати не впізнали 59-річного актора після суду з Ембер Хердом після перевтілення .