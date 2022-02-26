Кардашяни з нами: Кріс Дженнер, Хлоє, Кендалл і Кайлі підтримали Україну

Світові знаменитості продовжують висловлюватись проти війни в Україні, яку розв'язав Путін

Сімейство Кардашян підтримало Україну / Фото: instagram.com/kimkardashian

Вчора ми писали про те, що Кім Кардашян підтримала Україну. А сьогодні стало відомо, що вся знаменита родина підтримує нас у боротьбі проти російських окупантів.

На своїх сторінках в інстаграм знамениті та впливові жінки висловлювали свою підтримку, привертаючи увагу всього світу до війни в Україні.

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Кайлі Дженнер

знімок екрана Кайли Дженнер

Кендал Дженнер

знімок екрана Кендалл Дженнер

Кріс Дженнер

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скриншот з інстаграм Кріс Дженнер

Хлоє Кардашян

знімок екрана Хлое Кардашьян

Кортні Кардашян

знімок екрана Кортні Кардашьян

І хоча знаменита родина навряд чи прочитає цей текст, українці дуже вдячні за підтримку у цей непростий час.

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Також нагадаємо, у зв'язку з війною в Україні проти вторгнення Росії виступили:

І багато-багато інших.

Пам’ятайте, все буде Україна!