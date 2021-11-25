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Каторга, довічне ув'язнення та розстріл: школярів із КНДР чекає покарання за перегляд "Ігри у кальмари"

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 18:43
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У 21 столітті важко повірити, що десь ще існує жорстоке покарання за перегляд серіалу, проте Північна Корея продовжує шокувати світ своїми нелюдськими законами. Цього разу до "чорного списку" потрапила "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

І хоча "Гра в кальмара" втратила свою першість на майданчику Netflix , поступившись місцем "Кличу пекла", серіал продовжує провокувати скандали в усьому світі.

Стало відомо, що у Північній Кореї засудили до каторги школярів, які купили піратську копію на флешці . Більш жорстоке покарання чекало продавця забороненого в КНДР серіалу, його засудили до смертної кари .

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Спіймати "порушника" вдалося за допомогою сімох старшокласників, які дивилися фільм. Вони видали контрабандиста , який торгував копіями "Ігри у кальмари". За "роботу зі слідством", щоправда, ніякого пом'якшення терміну школярі не здобули. Шість із них відправили на каторгу , а сьомого, який був покупцем серіалу, засудили до довічного ув'язнення .

Покарання також понесуть вчителі та керівництво школи, де вчилися впіймані порушники. Відомо що за неналежне виховання та відсутність контролю, їх звільнять з посад .

Чому в Північній Кореї заборонено "Гру в кальмари"?

Влада Північної Кореї відома своїми жорсткими методами контролю населення. Серед інших "народно-демократичних" законів є і той, що забороняє показ фільмів капіталістичних країн . Влада КНДР розкритикували південнокорейський серіал "Гра в кальмара" за його сюжет та посил. Це не дивно, адже одна з головних героїнь дарами, Кан Се Бек (№ 067). біженка з КНДР , яка ховається від суворо політичного режиму рідної країни та мріє врятувати звідти матір.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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