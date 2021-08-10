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Найвідвертіші фото іменинниці Кайлі Дженнер . Їй – 24!

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 серпня, 11:34
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Сьогодні молодша сестра Кім Кардаш'ян святкує свій день народження. Кайлі активно користується Instagram, де на неї підписані 256 мільйонів користувачів. Дивіться, що вона показує фоловерам
Кайлі Дженнер - 24! Найвідвертіші образи мільярдерки
Кайлі Дженнер - 24! Найвідвертіші образи мільярдерки / Фото: instagram.com/kyliejenner

Сьогодні, 10 серпня, своє 23-річчя святкує молодша сестра Кім Кардаш'ян – Кайлі Дженнер. У своєму віці вона вже встигла стати молодою мамою, а також наймолодшою мільярдеркою в світі за версією Forbes. Кайлі володіє власним брендом косметики.

У дівчини майже 190 млн підписників в Instagram. Вона активно веде соцмережі й ділиться з фоловерами яскравими фото з повсякденного життя. Разом зі своїми сестрами вона вже встигла стати іконою стилю. Зірку нерідко запрошують знятися для fashion-видань і залучають до співпраці зі світовими брендами.

Пропонуємо подивитися добірку найяскравіших і відвертих образів Кайлі.

Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner
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Варто також зазначити, що такою, як тепер, Кайлі була не завжди. Дівчину не раз засуджувала публіка за те, що вона пішла за прикладом старшої сестри і зробила багато пластичних операцій. Зокрема, Кайлі збільшила губи, сідниці і бюст. Крім цього, Дженнер багато разів коректувала обличчя.

У минулому році Кайлі Дженнер відсвяткувала свій день народження в Італії – дивіться відео:

Нагадаємо, ми повідомляли, на що витрачає гроші Кайлі Дженнер. Раніше Кайлі Дженнер вирушила на відпочинок і поділилася пікантними знімками, на яких позувала не тільки в сексуальному вбранні, але і без нього.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Щось у мене помутніло в голові і 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Міцно шкодувала пару раз. Але в основному, раділа. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, за підсумком, став дуже класним

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