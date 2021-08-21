Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Концерт ОЕ в клубі

Нікітюк VS Дурнєв

Трек MOZGI українською

Зібров та Царик

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Кайлі Дженнер вагітна вдруге – інсайдер

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
21 серпня, 15:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка сімейства Кардашян-Дженнер чекає на дитину від Тревіса Скотта. У пари вже є 3-річна дочка Стормі
Кайлі Дженнер чекає на дитину від Тревіса Скотта
Кайлі Дженнер чекає на дитину від Тревіса Скотта / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер нещодавно відсвяткувала 24-й день народження. І, судячи з усього, новий рік свого життя вона зустріла при надії.

Реклама

Інсайдери People повідомляють, що Кайлі і 30-річний Тревіс чекають на другу дитину, але ще не готові оголосити про це офіційно.

Та пару вже вітають в соціальних мережах та ЗМІ. Сама ж Кайлі Дженнер багато разів в інтерв'ю говорила, що мріє народити для Стормі брата або сестру.

Їй подобається бути мамою. Вона дуже рада, що вони з Тревісом знову чекають на дитину, – цитує People своє джерело.

Поки що Дженнер насолоджується своєю вагітність наодинці, поділившись радісною новиною тільки з найближчими.

Реклама

У 2018 році Кайлі Дженнер народила дитину – Стормі. Через рік вони з Тревісом Скоттом розлучилися, але незабаром знову відновили стосунки. Ходили чутки, що Скотт зрадив Дженнер, але та пробачила його заради їхньої дочки.

До Кайлі репер зустрічався з моделлю Шантель Джеффріс, а в 2015-му в соцмережах всі говорили про його роман з Ріанною, але ця інформація не отримала підтвердження.

Як Кайлі Дженнер заробила свої статки – дивіться в сюжеті:

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Ріанна на шопінгу в продуктовому магазині
Концерт до Дня Незалежності
Зіброва не запросили через його характер
Ого!
Цитата дня

Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

Марія Бурмака співачка
Що ще розповіла Марія
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти