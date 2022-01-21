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Кендал Дженнер у бікіні показала кудлаті ноги: повторила образ Кім Кардаш'ян

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 16:21
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Американська топ-модель показала, як розважається під час зимових канікул. Кендалла вирішила повторити сміливий образ старшої сестри для фото
Кендал Дженнер знялася в бікіні на снігу
Кендал Дженнер знялася в бікіні на снігу / Фото: instagram.com/kendalljenner

Одна із сестер Кардаш'ян Кендал Дженнер, яка у листопаді відсвяткувала свій 26 день народження , показала шанувальникам, як відпочиває під час зимових канікул

Дженнер пройшлася по снігових кучугурах у чорному міні-бікіні та кудлатих унтах на ногах. Нову серію знімків модель опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Фото – instagram.com/kendalljenner/

Топ-модель не побоялася роздягнутися і залізти у сніг заради ефектних фотографій.

Фото – instagram.com/kendalljenner/

Але, як кажуть, все нове – добре забуте старе. Шанувальники сімейства Кардаш'ян не могли не помітити дивовижну подібність образу Кендалла з Кім Кардаш'ян, яка кілька років тому теж позувала в такому вбранні на тлі снігових краєвидів.

Фото – instagram.com/kimkardashian/

Схоже, що Кендал спеціально вирішила повторити культове фото сестри під час свого відпочинку на гірськолижному курорті.

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І хоча вбрання сестер дуже схоже, образи вийшли різними. Все ж таки не варто забувати про те, що фігура у Кім і Кендалл кардинально відрізняється.

Фото – Instagram

До речі, як ми вже писали раніше, Кім сьогодні повністю поринула в роботу і зайнята новими проектами. Кардаш'ян випустила свій аромат спеціально майбутньому святу – Дню Святого Валентина .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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