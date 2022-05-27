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Кевін Спейсі не встиг повернутися в кіно, як отримав нові звинувачення у домаганнях

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 травня, 12:36
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Оскароносний актор Кевін Спейсі знову опинився в епіцентрі секс-скандалу. Зірка кіно висунули ще п'ять звинувачень у сексуальних домаганнях до чоловіків
Кевін Спейсі
Кевін Спейсі / Фото: Getty Images

Не встиг Кевін Спейсі зрадіти своєму поверненню в кіно , як йому висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях до трьох чоловіків

Як повідомляє видання ВПС , посилаючись на Королівську прокуратуру, 62-річний актор отримав звинувачення після того, як слідство розглянуло докази, подані поліцією через скарги, датовані періодом з 2005 по 2013 рік.

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За інформацією прокуратури, три скарги мають відношення до домагань з боку Спейсі у Лондоні, а одна – у Глостерширі. Крім того, зірку кіно звинувачують ще у кількох сексуальних злочинах у столиці Англії.

Першу скаргу подав 40-річний чоловік. За його словами, Спейсі чіплявся до нього в березні 2005 року. Друга жертва – 30-річний чоловік – зазнала нападу в Лондоні в серпні 2008 року. Крім того, другий постраждалий заявляє про примус до сексуальних дій із проникненням без його згоди.

Проте поки що прокуратура не може офіційно пред'явити звинувачення Спейсі, оскільки той перебуває в іншій країні.

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Служба кримінального переслідування нагадує всім зацікавленим сторонам, що кримінальне переслідування проти Спейсі є активним і що він має право на справедливий судовий розгляд, – заявила глава Спеціального відділу з розслідування злочинів Королівської прокуратури.

Також поки що прокуратура не може підтвердити або спростувати необхідність екстрадиції американця Спейсі до Великобританії.

Нагадаємо, що після гучного секс-скандалу справу Кевіна Спейсі закрили через раптову смерть людини , який висунув зірку звинувачення А після цього померли ще двоє фігурантів скандальної справи.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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