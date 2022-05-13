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Кевін Спейсі, який зруйнував кар'єру через великий секс-скандал, повертається в кіно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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13 травня, 20:16
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Здавалося, що знаменитий голлівудський актор, якого одразу кілька чоловіків звинуватили у домаганнях, вже назавжди залишив світ кіно, але доля дала йому другий шанс
Кевін Спейсі повертається до кіно після гучного скандалу
Кевін Спейсі повертається до кіно після гучного скандалу / Фото: Getty Images

Як повідомляє Deadline, обвинувачений у секс-насильстві Кевін Спейсі зіграє головну роль в історичній драмі "1242", спільній постановці Великобританії, Угорщини та Монголії. Спейсі зіграє кардинала Чезареані, представника Папи, який прибуває до угорського форту Естергом якраз у той момент, коли онук Чингісхана Батий готується розпочати останню атаку, яка потенційно може прокласти шлях для вторгнення до Європи.

Зйомки мають розпочатися у жовтні цього року у Монголії під керівництвом досвідченого угорського режисера Петера Сооса. Крім Спейсі, у фільмі також знімуться Ерік Робертс та Крістофер Ламберт. Представники інших зірок фільму не одразу відповіли на запити щодо коментарів. Хоча Deadline зазначає, що у фільмі знявся Теренс Стемп, його представники заявили Rolling Stone, що він аж ніяк не причетний.

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Кевін Спейсі повертається до кіно
Кевін Спейсі повертається до кіно / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у 2017 році Кевін Спейсі пішов з кіно після низки скандальних звинувачень. Актор покинув навіть популярний серіал "Картковий будинок" – вісім співробітників проекту розповіли про непристойну поведінку зірки.

Коротко про скандал із Кевіном Спейсі

2017 році на володаря двох статуеток "Оскар" за ролі у фільмах "Підозрілі особи" і "Краса по-американськи" надійшла скарга. Тоді американський актор Ентоні Репп заявив, що 1986 року Кевін намагався схилити його до сексу. У відповідь на це Кевін Спейсі відреагував камінг-аутом – зірка зізнався у своїй гомосексуальності та попросив прощення за свою поведінку, хоча зазначив, що не пам'ятає цього.

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Тоді ж виступили зі звинуваченнями ще 15 осіб – від чоловіків до жінок, які коли-небудь працювали з Кевіном Спейсі. Через скандал Кевін Спейсі позбувся статуетки "Еммі", яка раніше була присуджена йому за внесок у розвиток телеіндустрії. А потім Netflix заявив, що актор більше не зніматиметься в серіалі "Картковий будиночок". Скасувалися й інші проєкти, в яких повинен був грати оскароносний актор. Більш того, з фільму Рідлі Скотта "Всі гроші світу" вирізали всі сцени за участю Спейсі.

Усе прийняло несподіваний поворот, коли справу Кевіна Спейсі закрили через раптову смерть людини, яка висунула зірці звинувачення. А після цього померли ще два фігуранти скандальної справи.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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