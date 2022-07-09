Кейт Міддлтон без чоловіка, але з Томом Крузом по-сусідству. Де перетнулися знаменитості? (фото)

Поки принц Гаррі позивається до британських таблоїдів, його старший брат із дружиною Кейт Міддлтон не пропускають тенісних матчів. Напередодні зіркова парочка стала свідками виходу у фінал сербської суперзірки Новака Джоковича. А вже сьогодні, 09 липня, герцогиня Кембриджська відвідала жіночий фінал престижного турніру.
Літня жовта дизайнерська сукня, ідеальна укладка волосся та фірмова посмішка – дружина спадкоємця престолу, принца Вільяма, викликала фурор на тенісному корті. Ще б пак, з 2016 року Кейт Міддлтон є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Тож і не пропускає матчі престижного турніру.
У кількох рядах від невістки королеви Єлизавети Другої за грою спостерігав голлівудський актор Том Круз. 03 липня кінозірка відсвяткував у Лондоні своє 60-річчя, і досі перебуває у столиці Великої Британії.
Том Круз не відмовляв собі у спілкуванні з глядачами. Але з Кейт Міддлтон папараці кінозірку не підловили.
Судячи з фото, герцогиня Кембриджська зовсім не засмутилася, що її чоловік не з'явився на захід. Кейт також встигала вести світські бесіди.
Кульмінацією стало нагородження переможниці турніру, представниці Казахстану Олени Рибакіної. З нею Том Круз фото не зробив.
Раніше ми розповідали що заради дружини принца Чарльза, Камілли, зробила Кейт Міддлтон.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"