Кейт Міддлтон без чоловіка, але з Томом Крузом по-сусідству. Де перетнулися знаменитості? (фото)

Голлівудський кіноактор та герцогиня Кембриджська не пропустили одну з найпопулярніших подій Великої Британії. Емоції та вбрання зірок у матеріалі

Кейт Міддлтон та Том Круз / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки принц Гаррі позивається до британських таблоїдів, його старший брат із дружиною Кейт Міддлтон не пропускають тенісних матчів. Напередодні зіркова парочка стала свідками виходу у фінал сербської суперзірки Новака Джоковича. А вже сьогодні, 09 липня, герцогиня Кембриджська відвідала жіночий фінал престижного турніру.

Кейт Міддлтон на турнірі. Фото: Reuters

Літня жовта дизайнерська сукня, ідеальна укладка волосся та фірмова посмішка – дружина спадкоємця престолу, принца Вільяма, викликала фурор на тенісному корті. Ще б пак, з 2016 року Кейт Міддлтон є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Тож і не пропускає матчі престижного турніру.

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Кейт Міддлтон стежить за перебігом фінального матчу. Фото: Reuters

У кількох рядах від невістки королеви Єлизавети Другої за грою спостерігав голлівудський актор Том Круз. 03 липня кінозірка відсвяткував у Лондоні своє 60-річчя, і досі перебуває у столиці Великої Британії.

Том Круз став гостем турніру. Фото: Reuters

Том Круз не відмовляв собі у спілкуванні з глядачами. Але з Кейт Міддлтон папараці кінозірку не підловили.

Том Круз нещодавно відсвяткував 60-річчя. Фото: Reuters

Судячи з фото, герцогиня Кембриджська зовсім не засмутилася, що її чоловік не з'явився на захід. Кейт також встигала вести світські бесіди.

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Кейт Міддлтон спілкується із гостями турніру. Фото: Reuters

Кульмінацією стало нагородження переможниці турніру, представниці Казахстану Олени Рибакіної. З нею Том Круз фото не зробив.

Кейт Міддлтон нагороджує переможницю турніру. Фото: Reuters

Раніше ми розповідали що заради дружини принца Чарльза, Камілли, зробила Кейт Міддлтон.