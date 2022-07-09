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Кейт Міддлтон без чоловіка, але з Томом Крузом по-сусідству. Де перетнулися знаменитості? (фото)

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9 липня, 19:53
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Голлівудський кіноактор та герцогиня Кембриджська не пропустили одну з найпопулярніших подій Великої Британії. Емоції та вбрання зірок у матеріалі
Кейт Міддлтон та Том Круз
Кейт Міддлтон та Том Круз / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки принц Гаррі позивається до британських таблоїдів, його старший брат із дружиною Кейт Міддлтон не пропускають тенісних матчів. Напередодні зіркова парочка стала свідками виходу у фінал сербської суперзірки Новака Джоковича. А вже сьогодні, 09 липня, герцогиня Кембриджська відвідала жіночий фінал престижного турніру.

Кейт Міддлтон на турнірі. Фото: Reuters

Літня жовта дизайнерська сукня, ідеальна укладка волосся та фірмова посмішка – дружина спадкоємця престолу, принца Вільяма, викликала фурор на тенісному корті. Ще б пак, з 2016 року Кейт Міддлтон є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Тож і не пропускає матчі престижного турніру.

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Кейт Міддлтон стежить за перебігом фінального матчу. Фото: Reuters

У кількох рядах від невістки королеви Єлизавети Другої за грою спостерігав голлівудський актор Том Круз. 03 липня кінозірка відсвяткував у Лондоні своє 60-річчя, і досі перебуває у столиці Великої Британії.

Том Круз став гостем турніру. Фото: Reuters

Том Круз не відмовляв собі у спілкуванні з глядачами. Але з Кейт Міддлтон папараці кінозірку не підловили.

Том Круз нещодавно відсвяткував 60-річчя. Фото: Reuters

Судячи з фото, герцогиня Кембриджська зовсім не засмутилася, що її чоловік не з'явився на захід. Кейт також встигала вести світські бесіди.

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Кейт Міддлтон спілкується із гостями турніру. Фото: Reuters

Кульмінацією стало нагородження переможниці турніру, представниці Казахстану Олени Рибакіної. З нею Том Круз фото не зробив.

Кейт Міддлтон нагороджує переможницю турніру. Фото: Reuters

Раніше ми розповідали що заради дружини принца Чарльза, Камілли, зробила Кейт Міддлтон.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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