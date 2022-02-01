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Кейт Міддлтон майже вдвічі популярніша за Меган Маркл у США – дослідження

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 13:55
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Шанувальники королівської сім'ї Великобританії знову обговорюють негласне "протистояння" двох герцогинь
Кейт та Меган потайки конкурують
Кейт та Меган потайки конкурують / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього тижня активно обговорюють чутки про те, що герцоги Кембриджські переїдуть із Лондона. Але це не всі новини від БКС. Так, на піку обговорення також негласне протистояння Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

У Мережі багато хто впевнений, що 40-річна Меган Маркл робить все, щоб затьмарити свою не менш знамениту та впливову родичку – Кейт Міддлтон. На підтвердження цього наводять факти, що Сассекси зазвичай діляться своїми новинами після якогось інфоприводу від Кембриджів, таким чином перекриваючи їм охоплення.

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Правда це чи ні, але протистояння ровесниць Кейт та Меган обговорюють усі, тим більше після недавнього дослідження, яке показало, що Кейт Міддлтон майже вдвічі популярніша за Меган Маркл у США. Рейтинг Кейт сягає майже 68 відсотків. За Меган віддали голоси 31 відсоток учасників опитування.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Масла у вогонь підливає той факт, що зараз Меган і Гаррі живуть у США, та й сама Маркл родом з Америки, що мало б додати їй бонусів, але поки що цього не сталося. У коментарі The Sun американський королівський коментатор Крістофер Андерсен зазначив, що незабаром герцоги Кембриджські планують поїздку до США що також викликає великий резонанс.

Кейт стала ще більшою зіркою. Вона – саме втілення всього того, що американці очікують побачити в принцесі, яка одного разу стане королевою – вона красива, граціозна, легка в спілкуванні і має справжню королівську гідність. Які б скандали не спалахували в королівській сім'ї, Кейт завжди виявляється далеко від них.

Користувачі в Мережі впевнені, що Меган Маркл так просто не залишить результати рейтингу і незабаром заявить про якусь свою нову ініціативу, щоб бути знову у всіх на слуху.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі за крок від нового судового позову.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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