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Кейт Мосс зізналася, чи штовхав Джонні Депп її зі сходів, як стверджує Ембер Херд

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 13:22
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Супермодель Кейт Мосс нарешті дала свідчення в суді між Джонні Деппом та Ембер Херд і розповіла подробиці бурхливого роману з актором
Кейт Мосс дала свідчення в суді між Джонні Деппом та Ембер Херд
Кейт Мосс дала свідчення в суді між Джонні Деппом та Ембер Херд / Фото: Getty Images

Схоже, що незабаром Ембер Херд доведеться визнати свою поразку і принести вибачення Джоні Деппу. Все тому, що все більше колег-жінок стають на сторони актора. На користь Деппа вже виступила Єва Грін та співачка Кортні Лав.

А на останньому засіданні суду свої свідчення дала супермодель Кейт Мосс, з якою зірка "Піратів Карибського моря" мала роман.

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У своїх звинуваченнях Херд заявляла, що вперше вдарила чоловіка після того, як він намагався зіштовхнути зі сходів її сестру. За словами актриси, Депп міг це зробити, адже одного разу також спустив униз сходами Мосс.

Після таких гучних звинувачень 48-річна супермодель все ж таки зважилася розкрити правду і приєдналася до суду з відеозв'язку, щоб дати свідчення. І, як виявилося, Депп ніколи не піднімав руку на колишню кохану, а падіння зі сходів було випадковістю!

Ми кудись виходили. Джонні вийшов із номера першим. Ішла злива. Проходячи слідом за ним коридором, я послизнулася на сходах і пошкодила спину. Я кричала, бо була шокована тим, що сталося, і мені було боляче. Він підбіг, допоміг мені, відніс мене назад і надав першу допомогу. Джонні ніколи не штовхав, не штовхав і не скидав мене зі сходів, – дала свідчення Мосс.

Нагадаємо, що роман Кейт Мосс та Джонні Деппа тривав чотири роки. Як зізнавалася супермодель, їхні стосунки були дуже емоційними та пристрасними. Після розставання в 1997 році в одному з інтерв'ю Мосс зізнавалася, що завжди відчувала підтримку екс-бойфренда та сумує за ним.

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Кейт Мосс та Джонні Депп
Кейт Мосс та Джонні Депп

Депп має надійну підтримку в особі його адвоката Камілли Васкес. у західній пресі повідомляють, що парочка закрутила роман.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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