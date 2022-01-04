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Кіану Рівз віддав свій гонорар за Матрицю заради тяжко хворої сестри

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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4 січня, 10:32
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Голлівудський актор пожертвував на благодійність 70% гонорару за зйомки у першій частині франшизи
Кіану Рівз пожертвував гонорар за "Матрицю" на благодійність
Кіану Рівз пожертвував гонорар за "Матрицю" на благодійність / Фото: YouTube

Молодша сестра Кіану Рівза боролася з лейкемією багато років. На момент зйомок актора у першій частині "Матриці" він мав піклуватися про Кім.

Раніше ми ділилися враженнями від перегляду "Матриця: Воскресіння" – читайте огляд на фільм тут.

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Так, у 90-х на деякий час Кіану Рівз навіть покинув роботу в кіно, щоб більше часу приділяти сестрі.

Вона завжди дбала про мене. Я завжди дбатиму про неї, – розповідав Рівз про сестру в одному з інтерв'ю.

Виявляється, що більшість заробітку за першу частину науково-фантастичної саги артист пожертвував на програми дослідження лейкемії. До кінця 1990-х захворювання Кім Рівз увійшло до ремісії, а на її реабілітацію брат витратив 5 мільйонів доларів.

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Пізніше він також започаткував фонд боротьби з раком, пише Daily Mail, та скромність Рівза не дозволила йому розповідати публічно про це і тим більше називати організацію своїм ім'ям.

Нині Кім Рівз 55 років. Вона рідко з'являється на публіці, найчастіше – у супроводі зіркового брата.

У червні 2020 року Кіану, який практично завжди жертвує більшу частину свого доходу на благодійність, продав з аукціону 15 хвилин у Zoom із собою, щоб зібрати гроші для благодійної організації боротьби з раком дітей Camp Rainbow Gold.

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Раніше Кіану Рівз пояснив легендарний мем, де він самотній сидить на лавочці.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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