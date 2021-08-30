Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій

Роман TAYANNA

Викрали авто

Бебі-бум

Серіали вересня

П'ятий суддя "Маски"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест хочуть відновити cтосунки – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 серпня, 09:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тільки на початку року всі обговорювали розлучення пари, а тепер з'явилися чутки про возз'єднання Кім і Каньє
Кім Кардашьян і Каньє Вест можуть знову зійтися
Кім Кардашьян і Каньє Вест можуть знову зійтися / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян може відкликати позов про розлучення . За інформацією інсайдерів, пара готова забути старі образи і дати своїм стосункам ще один шанс.

Реклама

Як пише TMZ , Кім і Каньє готові спробувати зберегти свою сім'ю заради своїх дітей . Зараз основну увагу вони приділяють вихованню дітей.

Каньє Уест та Кім Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce
Каньє Уест та Кім Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce

Ще одним приводом для чуток про возз'єднання пари стало поява Кім у весільній сукні на презентації нового альбому Каньє. Хоч тоді джерела спростували інформацію про те, що експодружжя знову разом.

До слова, друзям Каньє вже розповів друзям про возз'єднання з Кім, але йому не вірять.

Каньє розповів своїм друзям-музикантам, що вони з Кім знову разом, але йому ніхто не вірить. Всі знають, що Каньє просто хоче привернути до запуску свого альбому якомога більше уваги, щоб обійти Дрейка, який теж випускає новий альбом, – сказала інсайдер Page Six.

Реклама

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і псалми.

Хто із зірок зберігає подарунки від колишніх – дивіться сюжет:

Інші новини про Кім Кардаш'ян:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти