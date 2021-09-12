Кім Кардаш'ян злякала Мережу вбранням від Balenciaga (фото)

На своїй сторінці в Instagram Кім Кардаш'ян, яку порівнюють з Кейт Міддлтон, опублікувала кілька фото, зроблених після її прибуття до Нью-Йорку. Якщо ви бачили перший сезон серіалу "Американська історія жахів", то аутфіт зірки вам точно нагадав одного з персонажів шоу.
На Кім чорний плащ Balenciaga, високі чоботи, рукавички і балаклава. Розбавила цей похмурий лук блискуча сумочка від того ж бренду.
Ось той самий персонаж, якого нагадує Кардаш'ян.
У коментарях до посту багато хто пище компліменти Кім, а хтось не зрозумів її вибір вбрання:
- "Кім, дитинко, ні, це не Американська історія жахів"
- "Кім, якого дідька, що це"
- "Вам подобається все підряд..."
- "Що це таке"
Раніше ким Кардаш'ян вже приміряла схожий лук для реклами нового альбому свого колишнього чоловіка Каньє Веста – Donda.
На початку цього року Кім Кардаш'ян подала документи на розлучення з Каньє Вестом. У шлюбі Кім і Каньє прожили майже 7 років.
У серпні колишне подружжя вирішило підігріти інтерес до нового альбому Веста, породивши чутки про возз'єднання. Кім вирішила підтримати екс-чоловіка і взяла участь в презентації його альбому, з'явившись на шоу в кутюрній весільній сукні Balenciaga.
Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт і Псалми.
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