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Кім Кардаш'ян злякала Мережу вбранням від Balenciaga (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 вересня, 13:04
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Зірка сімейства Кардаш'ян з'явилася в Нью-Йорку в total black аутфіт і шкіряній балаклаві. Кім виглядає як персонаж з серіалу "Американська історія жахів"
Кім Кардашьян вийшла в світ в Балаклаві від Balenciaga
Кім Кардашьян вийшла в світ в Балаклаві від Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

На своїй сторінці в Instagram Кім Кардаш'ян, яку порівнюють з Кейт Міддлтон, опублікувала кілька фото, зроблених після її прибуття до Нью-Йорку. Якщо ви бачили перший сезон серіалу "Американська історія жахів", то аутфіт зірки вам точно нагадав одного з персонажів шоу.

На Кім чорний плащ Balenciaga, високі чоботи, рукавички і балаклава. Розбавила цей похмурий лук блискуча сумочка від того ж бренду.

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Ось той самий персонаж, якого нагадує Кардаш'ян.

Кадр з першого сезону "Американської історії жахів"

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У коментарях до посту багато хто пище компліменти Кім, а хтось не зрозумів її вибір вбрання:

  • "Кім, дитинко, ні, це не Американська історія жахів"
  • "Кім, якого дідька, що це"
  • "Вам подобається все підряд..."
  • "Що це таке"

Скріншот: instagram.com/kimkardashian

Скріншот: instagram.com/kimkardashian

Раніше ким Кардаш'ян вже приміряла схожий лук для реклами нового альбому свого колишнього чоловіка Каньє Веста – Donda.

На початку цього року Кім Кардаш'ян подала документи на розлучення з Каньє Вестом. У шлюбі Кім і Каньє прожили майже 7 років.

У серпні колишне подружжя вирішило підігріти інтерес до нового альбому Веста, породивши чутки про возз'єднання. Кім вирішила підтримати екс-чоловіка і взяла участь в презентації його альбому, з'явившись на шоу в кутюрній весільній сукні Balenciaga.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт і Псалми.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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