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Кіркоров купив для дітей квартиру за 13,5 млн доларів по сусідству з Пугачовою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 11:01
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Популярний російський співак Філіп Кіркоров придбав апартаменти в одному з елітних житлових комплексів у Москві в районі Арбата
Філіп Кіркоров придбав апартаменти для дітей
Філіп Кіркоров придбав апартаменти для дітей / Фото: instagram.com/fkirkorov

Раніше в Мережі вже ходили чутки про нову нерухомість російського співака. Тепер представники Філіпа Кіркорова підтвердили, що співак придбав квартиру у ексглави Киргизії Аскара Акаєва. За апартаменти співак заплатив 13,5 мільона долларів. Про це пише kp.ru

Квартира являє собою елітний пентхаус площею 537 квадратних метрів. Апартаменти призначені для дітей співака Алли-Вікторії і Мартіна. Квартира розташована на одному поверсі з власністю Алли Пугачової.

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Житловий комплекс, в якому розташована квартира, знаходиться недалеко від центру Москви. Також повідомляється, що для співака ця нерухомість у ЖК "Пилипівський" стала третьою: в цьому ж будинку йому належать квартири 190 і 209 кв. метрів.

До слова, Філіп Кіркоров активно інвестує в нерухомість. Нещодавно він придбав віллу в Греції.

Дивіться відео про улюблені місця зірок:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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