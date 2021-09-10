Кіркоров купив для дітей квартиру за 13,5 млн доларів по сусідству з Пугачовою

Раніше в Мережі вже ходили чутки про нову нерухомість російського співака. Тепер представники Філіпа Кіркорова підтвердили, що співак придбав квартиру у ексглави Киргизії Аскара Акаєва. За апартаменти співак заплатив 13,5 мільона долларів. Про це пише kp.ru
Квартира являє собою елітний пентхаус площею 537 квадратних метрів. Апартаменти призначені для дітей співака Алли-Вікторії і Мартіна. Квартира розташована на одному поверсі з власністю Алли Пугачової.
Житловий комплекс, в якому розташована квартира, знаходиться недалеко від центру Москви. Також повідомляється, що для співака ця нерухомість у ЖК "Пилипівський" стала третьою: в цьому ж будинку йому належать квартири 190 і 209 кв. метрів.
До слова, Філіп Кіркоров активно інвестує в нерухомість. Нещодавно він придбав віллу в Греції.
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