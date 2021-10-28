Кіркоров найняв своїм дітям охорону за порадою Пугачової

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров, за чутками, вже кілька років не спілкуються. Деякі поради колишньої дружини співак пам'ятає досі

Філіп Кіркоров розповів про охоронця доньки / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Філіп Кіркоров часто ділиться фото своїх дітей – Алли-Вікторії та Мартіна. Зоряні спадкоємці регулярно з'являються з батьком на світських заходах і вже знають, що така увага преси. Але про безпеку дітей співак не переймається. Нещодавно Філіп Кіркоров розповів про охоронця 10-річної доньки.

Вона ніколи не буває сама, її супроводжують бійці невидимого фронту, які отримують за роботу серйозні гроші. Це школа Алли Борисівни . Я спостерігав за тим, як вона займалася вихованням Христини, – розповів Кіркоров у програмі "Ти не повіриш".

Філіп Кіркоров з дітьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров купив для дітей квартиру за 13,5 млн. доларів по сусідству з Пугачовою.

Відносини Алли Пугачової та Філіпа Кіркорова

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років , але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін. Колишня хатня робітниця пари розповіла про цей любовний трикутник . Вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / Фото: Instagram

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Алла Борисівна ніяк не коментує стосунки з Кіркоровим , а насолоджується сімейним життям із Максимом Галкіним.

Кіркоров вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому важко зважитися на нові стосунки після набутого досвіду.

Не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло: "Полюбити – так королеву, програти – так мільйон". І королеву я любив, і мільйони програвав, – відверто розповіла співак у одному зі своїх інтерв'ю.

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