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Кіркоров більше не хоче згадувати шлюб із Пугачовою: Це було давно і неправда

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 11:19
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Довгий час експодружжя після розлучення підтримувало гарні стосунки. Філіп Кіркоров не скупився на компліменти на адресу колишньої дружини
Філіп Кіркоров розповів, чому в його будинку немає фотографій з Аллою Пугачовою
Філіп Кіркоров розповів, чому в його будинку немає фотографій з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Але останнім часом Філіп Кіркоров не дуже любить обговорювати свої стосунки з Аллою Пугачовою. Тим більше зараз ходять чутки, що колишнє подружжя перебуває у сварці.

Під час недавнього інтерв'ю для журналу ОК! головний редактор видання Вадим Вєрник звернув увагу, що на другому поверсі заміського особняка поп-короля безліч фотографій та афіш за участю Філіпа, але немає жодного фото з Аллою Борисівною.

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Не живу спогадами . Сьогодні ці спогади недоречні та й не потрібні нікому. Це інше життя, воно було прекрасне. Але зараз у кожного своє життя. Це було давно й неправда, – сказав співак в інтерв'ю.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / Фото: Instagram

Нагадаємо, Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін. В одному зі своїх інтерв'ю колишня хатня робітниця пари розповідала, що Філіп Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Співак вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після набутого досвіду.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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