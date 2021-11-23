Кіркоров більше не хоче згадувати шлюб із Пугачовою: Це було давно і неправда

Довгий час експодружжя після розлучення підтримувало гарні стосунки. Філіп Кіркоров не скупився на компліменти на адресу колишньої дружини

Філіп Кіркоров розповів, чому в його будинку немає фотографій з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Але останнім часом Філіп Кіркоров не дуже любить обговорювати свої стосунки з Аллою Пугачовою. Тим більше зараз ходять чутки, що колишнє подружжя перебуває у сварці.

Під час недавнього інтерв'ю для журналу ОК! головний редактор видання Вадим Вєрник звернув увагу, що на другому поверсі заміського особняка поп-короля безліч фотографій та афіш за участю Філіпа, але немає жодного фото з Аллою Борисівною.

Реклама

Не живу спогадами . Сьогодні ці спогади недоречні та й не потрібні нікому. Це інше життя, воно було прекрасне. Але зараз у кожного своє життя. Це було давно й неправда, – сказав співак в інтерв'ю.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / Фото: Instagram

Нагадаємо, Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін. В одному зі своїх інтерв'ю колишня хатня робітниця пари розповідала, що Філіп Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Співак вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після набутого досвіду.

Реклама

Дізнайтесь інші новини: