Кіркоров більше не хоче згадувати шлюб із Пугачовою: Це було давно і неправда

Але останнім часом Філіп Кіркоров не дуже любить обговорювати свої стосунки з Аллою Пугачовою. Тим більше зараз ходять чутки, що колишнє подружжя перебуває у сварці.
Під час недавнього інтерв'ю для журналу ОК! головний редактор видання Вадим Вєрник звернув увагу, що на другому поверсі заміського особняка поп-короля безліч фотографій та афіш за участю Філіпа, але немає жодного фото з Аллою Борисівною.
Не живу спогадами . Сьогодні ці спогади недоречні та й не потрібні нікому. Це інше життя, воно було прекрасне. Але зараз у кожного своє життя. Це було давно й неправда, – сказав співак в інтерв'ю.
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Нагадаємо, Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили у шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін. В одному зі своїх інтерв'ю колишня хатня робітниця пари розповідала, що Філіп Кіркоров намагався врятувати шлюб.
Співак вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після набутого досвіду.
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