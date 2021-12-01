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Кіркоров показав подарунок для доньки на 10-річчя (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 09:55
В закладинки
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26 листопада донька Філіпа Кіркорова Алла Вікторія відзначала день народження. Їй виповнилося 10 років. Співак тільки зараз опублікував у себе в Instagram відео зі свята
Філіп Кіркоров подарував дочці на день народження вбрання від Валентина Юдашкіна
Філіп Кіркоров подарував дочці на день народження вбрання від Валентина Юдашкіна / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров любить влаштовувати сюрпризи своїм дітям – Аллі Вікторії та Мартіні. Він регулярно балує зіркових спадкоємців дорогими подарунками і часто виходить з ними у світ. У себе в Instagram співак показав, як вітав дочку із ювілеєм.

Філіп зазначив, що через відрядження не зміг особисто вручити подарунок доньці на день народження, але йому допоміг син.

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На опублікованому відео Мартін зав'язав сестрі очі та допоміг спуститися з другого поверху до холу, де стояла коробка, прикрашена повітряними кулями. Алла-Вікторія відкрила подарунок, у якому перебував нове вбрання від Валентина Юдашкіна.

Дівчинко моя улюблена, з ювілеєм тебе! Ось уже 10 років! Ти така щира, чесна, справедлива та цілеспрямована! Справжня! Ти моя TrueALLA! З днем народження, Алла-Вікторія! Люблю тебе! Сюрпризи починаються… Дякую Мартіну, що рятує мене і вручив мій перший подарунок! – написав співак.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров поділився, що заснував нову міжнародну event-агенцію . Першим заходом стане день народження доньки співака. Артист пообіцяв влаштувати королівське свято.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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