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Кіркоров показав своїх дітей Аллу і Мартіна (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 серпня, 08:40
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Король поп-музики виховує доньку Аллу-Вікторію і сина Мартіна. Обидві дитини народжені від сурогатної матері
Філіп Кіркоров показав своїх дітей - фото
Філіп Кіркоров показав своїх дітей - фото / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну на три роки. Артист поки не відреагував на рішення СБУ, відпочиваючи тим часом з родиною.

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В Instagram співак опублікував фотографію, на якій він зображений разом зі своїми дітьми – 10-річною Аллою-Вікторією і 9-річним Мартіном. Разом із ними в Греції відпочивали російський репер Джиган, його дружина Оксана Самойлова та їхні діти.

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Філіп Кіркоров дуже пишається своїми дітьми і нещодавно він показував, як його син Мартін катається на воді. Відео він також розмістив в соцмережі.

Дочка Бедросовича народилася в 2011 році. Її назвали на честь Алли Пугачової і матері Філіпа Кіркорова. Нагадаємо, що Пугачова і Кіркоров були одружені в період 1994-2005 роки. Вони також вінчалися в Єрусалимі.

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Зараз зірки не спілкуються, а в Мережі довгий час обговорювали сварку екс-подружжя.

Алла Пугачова вже багато років у шлюбі з Максимом Галкіним. Не так давно колишня домробітниця Алли Борисівни розповіла про любовний трикутник зірок – вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Чому Кіркорова не пускають в Україну

23 червня російський співак Філіп Кіркоров потрапив в "бан" СБУ і тепер йому заборонений в'їзд в Україну через відвідування Криму та визнання його російським. Артиста це обурило.

Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку"
Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Однак заборона тривала лише три дні – незабаром Мінкульт прибрав Кіркорова зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

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Оскільки в "чорному списку" на сайті Мінкульту імені Філіпа Кіркорова немає, то в Україні дозволено транслювати його пісні, концерти і фільми за його участю.

Проте приїхати в Україну до 2024 року Кіркоров не зможе. Детальніше дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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