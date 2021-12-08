Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Кіркоров витратив на вечірку на честь дня народження доньки майже два мільйони гривень – нове відео зі свята

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 09:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Філіп Кіркоров ніколи не приховував любові до розкоші. 10-річчя дочки Алли-Вікторії співак вирішив відзначати шумно і серед зірок російського шоу-бізнесу
Скільки Філіп Кіркоров витратив на день народження доньки
Скільки Філіп Кіркоров витратив на день народження доньки / Фото: instagram.com/fkirkorov

Співак влаштував вечірку у стилі диснеївського фільму "Круелла" . Організацією свята Алли-Вікторії займалося нове міжнародне івент-агенство Філіпа Кіркорова. 10-річній дочці артиста подарували безліч дорогих прикрас, вбрання, собаку та гроші.

Як пише Telegram-канал "Зірочок", свято дочки Філіпа Кіркорова коштувало п'ять мільйонів рублів (1,8 мільйона гривень).

Реклама

Вартість оренди елітного заміського майданчика "Вілла Ротонда" склала 1,5 мільйона рублів (558 тисяч гривень).

За прикрасу зали Кіркоров заплатив також 1,5 мільйона рублів. Кейтеринг – мінімум 10 тисяч рублів на особу (3,5 тисячі гривень). Святковий торт коштував 550 тисяч рублів – 203 тисячі гривень.

Реклама

Кіркоров не втомлюється ділитися новими фото та відео зі свята. Але у коментарях зазначають, що Алла-Вікторія не виглядала щасливою.

  • "Мене заблокують, напевно. Але дитячої радості в очах іменинниці не було. Все багато гарно, але як їй це все набридло ... про неймовірно ... Дитина навіть усміхатися не може"
  • "Діти сумні"
  • "Чому так мало усміхається Алла-Вікторія"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти