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Кіркоров привітав дітей Пугачової з днем народження через тиждень після свята

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 09:48
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Філіп Кіркоров вперше після чуток про сварку з ексдружиною опублікував знімок співачки у себе в Instagram і повідомив важливу новину
Філіп Кіркоров вперше після сварки з Аллою Пугачовою опублікував фото співачки
Філіп Кіркоров вперше після сварки з Аллою Пугачовою опублікував фото співачки / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіпа Кіркорова та його дітей не було на святкування дня народження Лізи і Гаррі Галкіних. Подейкують, що російський співак посварився з Аллою Пугачовою. Сам Кіркоров ніяк не коментує ці чутки, але Гаррі і Лізу все-таки привітав з днем народження. Швидше за все, це зробив тому що в ЗМІ почали обговорювати свято дітей Пугачової, яке організувало агенство Кіркорова.

Майже через тиждень після свята він привітав Гаррі і Лізу з вдень народження , опублікувавши фото ексдружини. Також він уточнив, що до агенству Philipp Party, яке якраз займалося організацією заходу, він більше не має відношення.

Вітаю Лізу і Гаррі з днем народження і посилаю всю мою любов чудовим діткам, яких знаю з самого народження! Щасливий і пишаюся, що компанія Phillparty, колись заснована мною, продовжує дарувати дитячі свята, – написав Філіп.

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Кіркоров розповів, що заснував нове міжнародне event-агенство . Першим заходом стане день народження дочки Філіпа Кіркорова. Співак пообіцяв влаштувати королівське свято.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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