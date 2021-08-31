Кіркоров сфотографувався з усіма зірками на показі Dolce & Gabbana в Італії (фото)

Десять фото, які доводять, що Філіп Кіркоров так само фанатіє від західних селебрітіс, як і ми з вами

Філіп Кіркоров з Монікою Беллуччі і Джей Ло на показі Dolce & Gabbana в Італії / Фото: instagram.com/fkirkorov

Доменіко Дольче і Стефано Габбана зібрали безліч знаменитостей у Венеції на презентації нової колекції Alta Moda. Ми вже писали, що Філіп Кіркоров, який теж побував на івенті, сфотографувався з Дженніфер Лопес.

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Так ось у себе в Instagram співак опублікував знімки з усіма селебрітіс, яких йому вдалося зловити. Бедросович зустрів навіть племінницю принцеси Діани – Кітті Спенсер.

Кіркоров може похвалитися світлинами з Монікою Беллуччі, першою моделлю будинку D&G Марпессою Хеннінк, акторкою Гелен Міррен, виконавицею Бібі Рекса, акторкою і співачкою Дженніфер Гадсон, а також маестро Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Зазначимо, що Філіп Кіркоров давній шанувальник бренду Dolce & Gabbana. Артист співпрацює з модним італійським будинком і дружить з дизайнерами Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

Раніше співак також публікував серію кадрів з першого дня перебування у Венеції:

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На показі Alta Moda, крім професійних моделей і муз бренду, подіумом пройшлися діти знаменитостей – Діва Кассель, дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, три дочки Пі Дідді, дочка Гайді Клум – Лені.

Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті:

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