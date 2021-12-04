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Кіркоров влаштував пафосне свято на честь 10-річчя доньки (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
4 грудня, 15:54
В закладинки
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День народження Алли-Вікторії поп-король відсвяткував із розмахом. На костюмованій вечірці були лише "обрані"
Хто прийшов на день народження доньки Філіпа Кіркорова
Хто прийшов на день народження доньки Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Про дрес-код та тему свята гостей поінформували заздалегідь. В анонсі Кіркоров кілька разів наголосив, що вечірка "ексклюзивна" та кількість місць обмежена.

10-й день народження Алла-Вікторія відзначала в образі Круелли, а її гості були в не менш яскравих, а часом дивних вбраннях. Золото, ланцюги, каміння, блискітки, пір'я... здається, що всіх для івенту одягав особисто Кіркоров із власного гардеробу.

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Дивіться, як це було:

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Організацією дня народження дочки Філіпа Кіркорова займалося агентство KIRKOROV event. Не складно здогадатися, кому воно належить.

Хто прийшов на свято

Звісно, зіркові друзі Філіпа. З першим ювілеєм Аллу-Вікторію прийшли привітати Сергій Лазарєв із дітьми, Ксенія Собчак із сином Платоном, Йосип Пригожин із Валерією, Регіна Тодоренко та Влад Топалов із сином Майклом, Ані Лорак із донькою, Даня Мілохін та інші блогери.

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Ані Лорак із донькою на дні народження Алли-Вікторії Кіркорової
Ані Лорак із донькою на дні народження Алли-Вікторії Кіркорової / Фото: instagram.com/anilorak

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з дочкою Кіркорова
Регіна Тодоренко і Влад Топалов з дочкою Кіркорова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Що подарували 10-річній донці Кіркорова

Алла отримала кілька iPhone, ювелірні прикраси, годинник Rolex, портрет, а також щеня далматинця.

Дочки Кіркорова подарували годинник Rolex
Дочки Кіркорова подарували годинник Rolex / Фото: instagram.com/fkirkorov

До речі, день народження Алли-Вікторії був ще 28 листопада. На честь свята співак подарував дочці нове вбрання від Валентина Юдашкіна, яке вона потім і одягла на вечірку.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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