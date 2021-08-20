MARUV, Лорак, Лобода і Ротару на не змогли пропустити російську Нову хвилю: все про відкриття фесту

Після дворічної перерви в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю "Нова хвиля", куди приїхали не тільки зірки російського шоу-бізнесу, а й українські знаменитості

У Сочі пройшло відкриття "Нової хвилі-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Відкриття пройшло вчора ввечері, 19 серпня. Головними зірками вечора стали Філіп Кіркоров та епатажна українська виконавиця MARUV, які зовсім недавно випустили спільний трек KOMILFO. Його вони і виконали на сцені "Нової хвилі".

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Куди ж без яскравого і блискучого костюма Кіркорова, від якого сліпнули всі глядачі не тільки в залі, але і перед телевізором? Філіп Бедросович під час виступу з MARUV убрався в золотисту туніку і вінок. А якщо вірити виданню "СтарХит", поп-король російської сцени привіз в Сочі 15 валіз з вбраннями. Тут навіть Періс Хілтон зі своїми десятьма сукнями для весілля нервово курить десь за кутом.

З MARUV все зрозуміло – панчохи, корсети, каблуки завжди були невід'ємними атрибутами її образу.

Скріншот: Instagram

До речі, на червоній доріжці Кіркоров теж не відстав від моди, вбравшись в речі від іменитих брендів. Рвані білі джинси артист доповнив зеленою сорочкою з фірмовим принтом Louis Vuitton.

Філіп Кіркоров на "Новій хвилі -2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

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Ще один любитель піджаків зі стразами, співак Микола Басков, теж не пропустив захід.

Здається, ці двоє будуть вести "Нову хвилю" і ще 50 концертів в Росії навіть будучи на пенсії. Традиції "Нова хвиля" не порушує, тому і цього року фестиваль проведуть Лєра Кудрявцева та Андрій Малахов.

Лєра Кудрявцева та Андрій Малахов / Фото: instagram.com/newwave_official

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Українська виконавиця Світлана Лобода на приватному літаку вже прибула в Сочі, вона стала однією з членів журі фестивалю. На червоній доріжці її поки не бачили.

А ось і голова журі фестивалю, композитор і продюсер Ігор Крутой з дружиною Ольгою.

Ігор Крутой з дружиною Ольгою / Фото: instagram.com/newwave_official

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Ті самі гості в ту саму хату: Валерій Леонтьєв, Сергій Лазарєв, Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, Діма Білан.

Валерій Леонтьєв, Сергій Лазарєв, Олександр Ревва, Софія Ротару і Діма Білан на "Новій хвилі-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Легендарна українська виконавиця Софія Ротару теж не змогла пропустити цей захід в Росії.

Це далеко не всі зірки, який виступлять в рамках фестивалю. До слова, ще одна українська знаменитість, Ані Лорак, теж виступить на сцені "Нової хвилі".

Закриття фестивалю відбудеться 25 серпня.

Скріншот: Instagram

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