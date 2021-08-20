Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Незалежності України - 2021 ⚡ Відставка Віталія Кличка 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 Куди піти на День Незалежності - АФІША по містах

Осадча народила

Перше селфі Макsим

Нагорода Go_A

Меттью Перрі — 52

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

MARUV, Лорак, Лобода і Ротару на не змогли пропустити російську Нову хвилю: все про відкриття фесту

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
20 серпня, 09:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після дворічної перерви в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю "Нова хвиля", куди приїхали не тільки зірки російського шоу-бізнесу, а й українські знаменитості
У Сочі пройшло відкриття "Нової хвилі-2021"
У Сочі пройшло відкриття "Нової хвилі-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Відкриття пройшло вчора ввечері, 19 серпня. Головними зірками вечора стали Філіп Кіркоров та епатажна українська виконавиця MARUV, які зовсім недавно випустили спільний трек KOMILFO. Його вони і виконали на сцені "Нової хвилі".

Реклама

Куди ж без яскравого і блискучого костюма Кіркорова, від якого сліпнули всі глядачі не тільки в залі, але і перед телевізором? Філіп Бедросович під час виступу з MARUV убрався в золотисту туніку і вінок. А якщо вірити виданню "СтарХит", поп-король російської сцени привіз в Сочі 15 валіз з вбраннями. Тут навіть Періс Хілтон зі своїми десятьма сукнями для весілля нервово курить десь за кутом.

З MARUV все зрозуміло – панчохи, корсети, каблуки завжди були невід'ємними атрибутами її образу.

Скріншот: Instagram

До речі, на червоній доріжці Кіркоров теж не відстав від моди, вбравшись в речі від іменитих брендів. Рвані білі джинси артист доповнив зеленою сорочкою з фірмовим принтом Louis Vuitton.

Філіп Кіркоров на "Новій хвилі -2021"
Філіп Кіркоров на "Новій хвилі -2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Реклама

Ще один любитель піджаків зі стразами, співак Микола Басков, теж не пропустив захід.

Здається, ці двоє будуть вести "Нову хвилю" і ще 50 концертів в Росії навіть будучи на пенсії. Традиції "Нова хвиля" не порушує, тому і цього року фестиваль проведуть Лєра Кудрявцева та Андрій Малахов.

Лєра Кудрявцева та Андрій Малахов
Лєра Кудрявцева та Андрій Малахов / Фото: instagram.com/newwave_official

Реклама

Українська виконавиця Світлана Лобода на приватному літаку вже прибула в Сочі, вона стала однією з членів журі фестивалю. На червоній доріжці її поки не бачили.

А ось і голова журі фестивалю, композитор і продюсер Ігор Крутой з дружиною Ольгою.

Ігор Крутой з дружиною Ольгою
Ігор Крутой з дружиною Ольгою / Фото: instagram.com/newwave_official

Реклама

Ті самі гості в ту саму хату: Валерій Леонтьєв, Сергій Лазарєв, Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, Діма Білан.

Валерій Леонтьєв, Сергій Лазарєв, Олександр Ревва, Софія Ротару і Діма Білан на "Новій хвилі-2021"
Валерій Леонтьєв, Сергій Лазарєв, Олександр Ревва, Софія Ротару і Діма Білан на "Новій хвилі-2021" / Фото: instagram.com/newwave_official

Легендарна українська виконавиця Софія Ротару теж не змогла пропустити цей захід в Росії.

Це далеко не всі зірки, який виступлять в рамках фестивалю. До слова, ще одна українська знаменитість, Ані Лорак, теж виступить на сцені "Нової хвилі".

Закриття фестивалю відбудеться 25 серпня.

Скріншот: Instagram

Ще кілька новин про українських зірок, які гастролюють Росією:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Одеський кінофестиваль-2021 стартував
Ріанна на шопінгу в продуктовому магазині
Концерт до Дня Незалежності
Зіброва не запросили через його характер
Ого!
Цитата дня

Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

Марія Бурмака співачка
Що ще розповіла Марія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти