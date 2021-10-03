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Коли і навіщо возз'єднається група Тату: пояснює одна з учасниць

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 11:59
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Екс-учасниця дуету Лєна Катіна анонсувала возз'єднання групи через 10 років. Офіційний триб'ют Тату запланований на весну 2022 року
Група Тату возз'єднається навесні 2022 року
Група Тату возз'єднається навесні 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська група Тату знову возз'єднається на сцені. Про це напередодні в своєму Instagram-профілі заявила одна з учасниць – Лєна Катіна, яку згвалтували в дитинстві.

За її словами, велике камбек-шоу відбудеться вже наступної весни. У ньому візьме участь і Юлія Волкова.

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Очікується, що в триб'юті також з'являться інші артисти, але які – поки не відомо. Лєна Катіна запропонувала підписникам обрати гостей концерту і написати про це в коментарях.

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До того ж, Катіна розповіла про серіал про Тату, в якому вони знімуться разом із Волковою. Прем'єра його відбудеться "на одній з найбільших стрімінгових майданчиків".

Юлія Волкова новину про повернення Тату і серіал поки не прокоментувала.

Що відомо про групу t.A.T.u.

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Це одна з найпопулярніших російських груп початку 2000-х. Для розкрутки дуету продюсери використовували образ лесбіянок – Лена і Юля цілувалися під час концертів і в кліпах, співали про любов "до неї".

Головною "уніформою" дівчат були картаті спідниці та білі сорочки, хоча вони виходили на сцену і в інших відвертих нарядах.

Група існувала з 1999-го по 2011-й роки. Після розпаду було три камбеки: в 2012-му, 2013-му і 2014-му роках.

Як зараз виглядають учасниці Тату

"Руда" з Тату – це Лєна Катіна. Їй 36 років. Батько Лєни – Сергій Катін, один з творців і авторів пісень групи "Дюна".

Після розпаду Тату Катіна розпочала свою сольну кар'єру в проекті "Lena Katina". Вона переїхала жити з Москви в Лос-Анджелес, але після повернулася на батьківщину.

Юлі Волковій теж 36 років. Після Тату вона також виступала сольно і навіть брала участь у відборі на "Євробачення-2012". У тому ж році у Юлії виявили рак щитовидної залози. В минулому році у співачки стався рецидив.

Нещодавно Юлія Волкова дала відверте інтерв'ю Ксенії Собчак. Співачка пригадала період, коли приймала наркотики, розповіла про непристойне прохання продюсера, пластичні операції тощо.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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