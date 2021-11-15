"Колгосп знову в ефірі": Наташа Корольова в безглуздому вбранні насмішила прихильників (фото)

Співачка не боїться експериментувати з вбранням, проте часом це грає з нею злий жарт. Ось і цього разу вона приміряла дивний образ, який фани не дуже оцінили

Наташа Корольова в дотепному вбранні насмішила шанувальників / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова, яка нещодавно спантеличила Мережу відео з дитячим візком, приміряла ельфійські вуха, в яких минулого літа хизувався її син Архип. Також на ній була дивна дублянка, схожа на дитячу.

Артистка заявила, що вона немов потрапила у світ трилогії "Володар кілець".

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Слідами "Володаря кілець" – підписала фото зірка в Instagram.

Наташа Корольова знову піддалася критиці у Мережі. / Фото: instagram.com/koroleva__star

Проте Корольову в такому вбранні прихильники не дуже втішно оцінили. Ба більше, артистку розкритикували за такий образ.

Не встигла дружина Тарзана виправдатися за минулі помилки, як одразу змушена була знову відповідати на злі коментарі:

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Село з Наташі та її матусі так і не пішло, у неї хоч є стилісти?

Колгосп знову в ефірі.

Час у тінь, Наташа.

Наталя як там хоббіти поживають? Привіт їм.

Інші ж фани навпаки відзначили, що артистка виглядає молодо та прекрасно:

Наташа, ти як завжди, усміхнена, яскрава, гарна, позитивна та молода!

Наталя – краса, і так буде завжди!

Як завжди дівчинка.

Ну мило так.

Коротко про артистку

Наташа Корольова – естрадна співачка, кіноакторка та фотомодель. Також вона має звання заслуженої артистки Росії.

У 1989 році співачка переїхала з Києва до Москви і почала співпрацювати з композитором Ігорем Ніколаєвим. 1992-го вони одружилися, а 2001-го – розійшлися.

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Із 2001 року артистка почала жити із російським стриптизером Тарзаном (Сергієм Глушком). Офіційно вони оформили стосунки у 2003 році.

У Наталії та Сергія є 19-річний син Архип. Ще у Корольової є позашлюбна дворічна донька. Нещодавно стало відомо, що співачка дала свій генетичний матеріал для сурогатної матері, щоб в її друга-гея була дитина. Зараз дівчинка жива в США разом з батьком.

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