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Колега загиблої Гатчинс заявив про халатність продюсерів і персоналу: Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
25 жовтня, 12:03
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Колега і друг Галини Гатчинс, Сергій Свєтний, який працює в Голлівуді світлооператором, розповів про трагедію. За його словами, за зброю на знімальному майданчику, де загинула Галина, відповідав недосвідчений співробітник
Сергій Свєтний і Галина Гатчинс - колега загиблої українки назвав винних у її смерті
Сергій Свєтний і Галина Гатчинс - колега загиблої українки назвав винних у її смерті / Фото: facebook.com/sergey.svetnoy

За словами Сергія Свєтного, який працював у момент трагедії на майданчику, Галина Гатчинс вмирала у нього на руках.

Сергій звинуватив продюсерів фільму в тому, що вони вирішили заощадити на персоналі і найняли непрофесійних працівників стежити за зброєю. За словами Свєтного, за цим на зйомках стежила 24-річна дівчина. Чоловік підкреслює, що у дівчини занадто мало досвіду, щоб працювати з подібним спорядженням.

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Я вважаю, що у нас були професіонали у всіх департаментах, за винятком департаменту, який відповідав за зброю. Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі... Професіонали – це люди, які провели не один десяток років на майданчику, це люди, які знають свою роботу від А до Я, це люди, у яких безпека на майданчику вже на рівні рефлексів, – пише Сергій у Facebook.

Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс
Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Сергій звернувся до продюсерів із проханням не економити на безпеці і завжди перевіряти персонал, який вони наймають для роботи на знімальному майданчику.

З метою економії ви берете не зовсім кваліфікованих людей на дуже складну і небезпечну роботу, але, беручи на роботу непрофесіоналів, ви піддаєте ризику себе та інших людей, які знаходяться поруч. Я розумію, ви завжди боретеся за бюджет, але не можна так, – звернувся до продюсерів Сергій.

Що відомо про трагедію?

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен нового фільму Rust. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

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В результаті пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю, його госпіталізували, але пізніше виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. Її доставили в лікарню, де вона пізніше померла.

У Галини залишилися чоловік і дев'ятирічний син. Хатчинс була родом із України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

Через добу після трагедії Алек Болдвін зробив першу заяву, в якій повідомив, що співпрацює з поліцією. Актор зазначив, що вже зв'язався з чоловіком Галини і надає йому підтримку.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

Алек Болдвін актор
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