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Кома, зараження тканин обличчя, опік очей: що зараз відомо про стан Марини Хлєбнікової

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 13:13
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Зірка 90-х вже кілька тижнів перебуває у тяжкому стані у реанімації після пожежі у своїй квартирі
Представник співачки розповів про її здоров'я
Представник співачки розповів про її здоров'я / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Лікарі продовжують боротися за здоров'я Марини Хлєбнікової. У співачки діагностували опік очей та зараження тканин обличчя . Вона досі перебуває в медикаментозній комі через сильний біль. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Медики намагаються врятувати виконавицю. Вони вводять антибіотики, щоб уникнути поширення інфекції далі. Стан Марини Хлєбнікової оцінюється як стабільно тяжкий. Рідних до палати співачки не пускають.

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Знайома Хлєбникової розповіла про її залежність
Знайома Хлєбникової розповіла про її залежність / Фото: Instagram

Що трапилося з Мариною Хлєбніковою

За інформацією журналістів, Хлєбнікова заснула із сигаретою у своїй кімнаті , що призвело до спалаху. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та донька Домініка. Саме вона й викликала рятівників. Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу. Повідомлялося, що артистка опіки 20–29% тіла.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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