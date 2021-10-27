Королева Хелловіна Гайді Клум показала моторошні "порізи" на спині: відео

Гайді Клум добре відома своїм шанувальникам гучними вечірками на Хелловін та вражаючими костюмами, які вона демонструє протягом багатьох років. Через пандемію коронавірусу минулого року Хайді відмовилася від організації будь-якої урочистості, але цього разу вона таки порадує публіку страхітливим образом.
На своїй сторінці зірка поділилася кількома закулісними кадрами того, що планує на свято. У ролику-бумерангу оголена до пояса модель продемонструвала елементи образу: макіяж зі спеціальними ефектами та жахітливий боді-арт, який покривав її спину – велика намальована на шкірі рана.
Ніколи не озирайся назад, минуле – пустеля жахів, – підписала Клум публікацію.
Модель, у якої на талії був лише рушник, прикривала груди руками, потім скрутила і підняла довгі світлі локони, щоб повністю продемонструвати грим.
Раніше Хайді вже публікувала відео зі своїм образом і показала процес створення "рани". На інших кадрах вона в костюмі та без великого пальця на руці рубає овочі на кухні і кидає кінцівку в салатницю.
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