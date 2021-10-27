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Королева Хелловіна Гайді Клум показала моторошні "порізи" на спині: відео

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
27 жовтня, 17:46
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Німецька модель Гайді Клум роздяглася на відео в Instagram, щоб показати підписникам свій довгоочікуваний образ на Хелловін напередодні цьогорічних урочистостей
Гайді Клум показала новий образ на Хелловін
Гайді Клум показала новий образ на Хелловін / Фото: Инстаграм

Гайді Клум добре відома своїм шанувальникам гучними вечірками на Хелловін та вражаючими костюмами, які вона демонструє протягом багатьох років. Через пандемію коронавірусу минулого року Хайді відмовилася від організації будь-якої урочистості, але цього разу вона таки порадує публіку страхітливим образом.

На своїй сторінці зірка поділилася кількома закулісними кадрами того, що планує на свято. У ролику-бумерангу оголена до пояса модель продемонструвала елементи образу: макіяж зі спеціальними ефектами та жахітливий боді-арт, який покривав її спину – велика намальована на шкірі рана.

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Ніколи не озирайся назад, минуле – пустеля жахів, – підписала Клум публікацію.

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Модель, у якої на талії був лише рушник, прикривала груди руками, потім скрутила і підняла довгі світлі локони, щоб повністю продемонструвати грим.

Раніше Хайді вже публікувала відео зі своїм образом і показала процес створення "рани". На інших кадрах вона в костюмі та без великого пальця на руці рубає овочі на кухні і кидає кінцівку в салатницю.

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