Корольова без запрошення прийшла на концерт Ніколаєва. Вона з глядацької зали заспівала Желтые тюльпаны (відео)

Вчора Ігор Ніколаєв дав великий сольний концерт у Москві. Хіти відомого композитора виконала Валерія, Діана Гурцька та його дружина Юлія Проскурякова. Але Наташі Корольової у списку запрошених не було

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Проте співачка вирішила не пропускати масштабного концерту колишнього чоловіка. Наташа Корольова разом із друзями прийшла на концерт Ігоря Ніколаєва . Зокрема, прозвучали пісні з репертуару Корольової "Маленькая страна" та їхній дует із Ніколаєвим "Дельфин и русалка" та "Таки,такси".

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Співачка із задоволенням підспівувала із зали. А потім зовсім підійшла до сцени, щоб вручити музикантові величезний букет жовтих тюльпанів.

Люди дуже чекають на пісню "Желтые тюльпаны". Так що давай її виконаємо , – запропонувала співачка.

Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова були одружені з 1992 по 2001 рік — стосунки почалися, коли співачці було 18 років. Для Корольової композитор написав такі хіти "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

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Наташа Корольова часто ділиться шанувальниками фото із важливих подій свого життя. Щоправда, іноді співачку критикують, що надто захоплюється обробкою знімків. Але, можливо, якби вона знала деякі секрети ідеальних фото, її менше критикували б.

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