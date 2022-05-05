Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетні обстріли ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Корольова з'явилася на публіці з чоловіком-рашистом, поки мама та сестра співачки підтримують Україну

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 09:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наташа Корольова два місяці мовчала про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та уникала будь-яких заходів
Наташа Корольова вперше за довгий час вийшл в світ з Тарзаном
Наташа Корольова вперше за довгий час вийшл в світ з Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/mama_luda_star

У цей же час Тарзан у себе в соцмережах робив скандальні заяви , підтримуючи звірства у Бучі. Казали, Наташа Корольова на межі розлучення з чоловіком через різні позиції. Проте днями співачка вперше за цей час з'явилася на публіці з Тарзаном.

Пара виступала на заході, організованому фондом ще одним шанувальником "русского мира" Львом Лещенком. Знімки у Instagram опублікувала одна із учасниць концерту. Цікаво, що сама Корольова не поспішає показувати фото з виступу.

Реклама

Наташа Корольова та Тарзан з'явилися разом після чуток про розлучення
Наташа Корольова та Тарзан з'явилися разом після чуток про розлучення / Фото: Инстаграм

Наташа Корольова та Тарзан вперше за довгий час з'явилися на публіці
Наташа Корольова та Тарзан вперше за довгий час з'явилися на публіці / Фото: Инстаграм

До слова, нещодавно Наташа Корольова вперше за довгий час згадала про Україну. Щоправда, зробила це, вітаючи путініста Філіпа Кіркорова з днем народження.

Реклама

Нагадаємо, раніше у сім'ї співачки стався скандал. Сестра та мама Наташі Корольової підтримують Україну , чоловік Тарзан відзначився проросійськими висловлюваннями Людмила Поривай та Ірина Осауленко вже відписалися від родича-рашиста, сама Корольова жодних коментарів не дає.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти