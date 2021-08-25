Корольова влаштувала танці на стадіоні під хіт Монатіка і Брежнєвої (відео)

Публікації Наташі Корольової завжди активно обговорюються в соцмережах. Танці співачки під пісню Монатика і Віри Брежнєвої оцінили не всі

Наташа Корольова станцювала під пісню Монатіка і Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова активний користувач соцмереж. Співачка не звертає уваги на критику і ділиться новими публікаціями. Наташа Корольова публікує фото не тільки з концертів і червоних доріжок . В її соцмережах можна знайти відео і фото з домашніх вечірок , залаштунків, відпочинку. Співачка не боїться постати перед публікою без макіяжу.

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Цього разу Наташа Корольова вирішила влаштувати танці під пісню Віри Брежнєвої та Монатика "Вечериночка". Відео вона опублікувала в TikTok.

#вечериночка на великій спортивній арені в Лужниках !!! Як вам така тусовка ?, – підписала відео співачка.

У коментарях прихильники оцінили танці Королевою і засипали компліментами. Ну і як завжди були ті, кому нова публікація артистки не сподобалася.

"Красуня. Сама, сама"

"Запальничка наша улюблена"

"Що з усіма діється? Артист це ж мистецтво, а не кривляння! Наташа, ти ж завжди була супер, тобі не йде! Краще співай"

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До слова, в Мережі часто критикують публікації і мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобаються танці мами артистки , комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

Перші танці зірок – подробиці в сюжеті:

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