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Корольова влаштувала танці на стадіоні під хіт Монатіка і Брежнєвої (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 серпня, 13:25
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Публікації Наташі Корольової завжди активно обговорюються в соцмережах. Танці співачки під пісню Монатика і Віри Брежнєвої оцінили не всі
Наташа Корольова станцювала під пісню Монатіка і Віри Брежнєвої
Наташа Корольова станцювала під пісню Монатіка і Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова активний користувач соцмереж. Співачка не звертає уваги на критику і ділиться новими публікаціями. Наташа Корольова публікує фото не тільки з концертів і червоних доріжок . В її соцмережах можна знайти відео і фото з домашніх вечірок , залаштунків, відпочинку. Співачка не боїться постати перед публікою без макіяжу.

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Цього разу Наташа Корольова вирішила влаштувати танці під пісню Віри Брежнєвої та Монатика "Вечериночка". Відео вона опублікувала в TikTok.

#вечериночка на великій спортивній арені в Лужниках !!! Як вам така тусовка ?, – підписала відео співачка.

@koroleva__star

## !!! ?

– MONATIK &

У коментарях прихильники оцінили танці Королевою і засипали компліментами. Ну і як завжди були ті, кому нова публікація артистки не сподобалася.

  • "Красуня. Сама, сама"
  • "Запальничка наша улюблена"
  • "Що з усіма діється? Артист це ж мистецтво, а не кривляння! Наташа, ти ж завжди була супер, тобі не йде! Краще співай"

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До слова, в Мережі часто критикують публікації і мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобаються танці мами артистки , комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

Перші танці зірок – подробиці в сюжеті:

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Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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