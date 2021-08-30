Філіп Кіркоров зустрівся з Джей Ло на світському показі в Італії (фото)

Серед гостей були і Філіп Кіркоров і Дженніфер Лопес. Відомий російський співак не міг не похвалитися фото з голлівудською зіркою, яке він зробив на показі Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеції.
У себе в Instagram Кіркоров опублікував фото з Джей Ло. Звичайно образи знаменитостей були від Dolce & Gabbana.
Чао красуня Дженніфер Лопес. Ми модні вбивці. Далі буде, – підписав спільний знімок Кіркоров.
Не приховували свого захоплення від фото не тільки підписники Кіркорова, але і друзі співака. Під публікацій коментарі залишили Оля Полякова, Ані Лорак, Дава, Еріка Герцег.
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Зазначимо, Філіп Кіркоров давній шанувальник бренду Dolce & Gabbana . Артист давно співпрацює з модним італійським будинком, а також дружить з дизайнерами Доменіко Дольче і Стефано Габбана.
До слова, на показі Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеції зібралося багато знаменитостей – Анна Вінтур, Моніка Беллуччі, Кортні Кардашян, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер.
Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті:
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